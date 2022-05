Ford Mustang Mach-E : une mise à jour modifie la capacité de recharge

Les mises à jour sont maintenant courantes et permettent de modifier le contenu des systèmes de divertissement ou d’aides à la conduite lorsque le constructeur a besoin d’apporter un correctif. De plus, sur les véhicules électriques cela peut permettre également de changer les paramètres du moteur et de recharge comme dernièrement sur le Ford Mustang Mach-E.

Recharge vitesse lumière

Par le biais de cette mise à jour Over-The-Air (OTA) qui fait allusion à un correctif à distance, le Ford Mustang Mach-E amélioré ses temps de recharge pour atteindre 90% de capacité de batterie qui se faisait avant sous 52minutes pour baisser à seulement 15 minutes. La puissance de charge maximale ne change pas et reste à 150 kW mais le logiciel permet plus de flux d’électricité entre 80% et 90% de capacité de batterie.

Capacité de remorquage améliorée

L’une des autres améliorations majeures de cette mise à jour est la capacité de remorquage maximale qui est maintenant améliorée pour atteindre la tonne tandis qu’il fallait se contenter de 750kg avant.

D’autres correctifs arrivent par la même occasion comme une nouvelle cartographie de pédale d’accélérateur ou encore de nouveaux réglages de l’ESC.