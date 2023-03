Ford Explorer : plus petit et surtout électrique

Ford a déjà entamé sa transition énergétique vers l’électrique avec le Ford Mustang Mach-E mais voilà qu’une nouvelle version du Ford Explorer arrive en Europe et il est électrique.

Plateforme MEB du groupe Volkswagen

Ce n’est pas la première fois que Ford et Volkswagen partagent des connaissances pour produire des véhicules. En effet le Ford Ranger et le Volkswagen Amarok ont la même plateforme tandis que le Volkswagen Caddy et le Ford Tourneo Connect ont eux aussi une base commune.

Le nouveau Ford Explorer hérite de la plateforme MEB de Volkswagen, Skoda ou encore Audi, Ford se fait donc livrer des plateformes dans l’usine allemande de Cologne mais l’ovale bleu a investi 2 milliards d’euros pour développer le Ford Explorer, il s’agit plus qu’une simple Volkswagen avec un logo Ford. Il adopte un look massif qui fait penser à l’actuelle génération d’Explorer qui va bientôt être remplacée par ce modèle électrique.

On remarque immédiatement que cet Explorer est plus petit que celui destiné au marché américain car il ne mesure que 4m48 contre 5m04 pour la version USA. La calandre est pleine et porte fièrement le nom d’Explorer, la ligne de toit est plutôt droite et on distingue un bandeau arrière lumineux.

Un habitacle moderne

Ford intègre volontiers des écrans numériques dans l’habitacle du nouvel Explorer électrique. On remarque un grand central tactile de 14,6 pouces qui permet de gérer le système d’infodivertissement, il est équipé du système SYNC Move 2 de Ford et bien sûr Android Auto et Apple Carplay sont présents. Cet écran peut s’incliner de différentes manières pour être adapté à la position du conducteur. Le combiné d’instrumentation est lui aussi numérique.

L’équipement de série se veut généreux avec un volant et des sièges chauffants, le siège conducteur est massant, le système Clear Exit Assist permettant de prévenir l’arrivée d’un deux-roues avant l’ouverture des portes est présent. On remarque aussi une climatisation bi-zone.

Le coffre propose un chargement de 470 litres sans rabattre la banquette tandis qu’un rangement de 17 litres est présent entre les sièges avant, il permet de ranger un ordinateur de 15 pouces sans difficulté.

Quelle puissance pour le Ford Explorer ?

Ford ne dévoile pas la fiche technique de son nouveau modèle, il faut encore patienter pour avoir accès à toutes les informations. Cependant on sait qu’il est capable de charger sa batterie de 10 à 80% en 25 minutes en utilisant une borne rapide. Il devrait avoir une autonomie d’au moins 400 km, ce qui est le minimum pour exister sur ce marché des SUV électrique tandis que son prix s’annonce bien placé car Ford annonce moins de 45 000€.