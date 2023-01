Ford Bronco : il arrive en Europe

Le salon automobile de Bruxelles est actuellement ouvert jusqu’au 22 janvier prochain. Des nouveautés sont présentes, parmi elles on retrouve une exclusivité en Europe puisqu’il s’agit du Ford Bronco. Déjà lancé aux Etats-Unis, il s’agit de sa première apparition en Europe avant son lancement sur le marché du Vieux-Continent. Tout ce qu’il faut savoir sur le 4×4 américain avant son lancement.

Une icône aux Etats-Unis

Le Ford Bronco est dans la gamme du constructeur à l’ovale bleu depuis 1975, il a su séduire les Américains depuis 1965 par ses capacités de franchissement remarquable et son style inimitable. L’actuelle génération n’échappe pas à cette règle avec des sacrés attributs tout-terrain. On remarque bien sûr la transmission intégrale à gamme courte et longue mais aussi le système G.OA.T (Goes Over Any type of Terrain) proposant des modes pour le goudron, la boue, le sable, la neige ou encore les roches. Ensemble, ces deux systèmes sont capables de faire des miracles. En option, le pack Sasquatch propose d’avoir à disposition le blocage de différentiel avant et arrière mais aussi la fonction Trail Turn Assist cette dernière bloque la roue arrière intérieure dans un virage, ainsi le Bronco peut passer sans manœuvrer dans des virages très serrés.

Le Ford Bronco s’impose comme un véritable baroudeur capable de franchir presque toutes les difficultés. D’autant plus que dans sa version Badlands, son châssis de vrai tout-terrain est surélevé et il obtient des pneus de 35 pouces et également des marches pieds ainsi que des protections d’ailes en plastique. En Europe, il va retrouver une vieille connaissance, le Jeep Wrangler qui sera son principal concurrent.

Un look affirmé

Ce Ford Bronco va se repérer facilement dans la circulation Européenne que ce soit avec son châssis court de 4,41 m ou avec son châssis long de 4,84 m. Il a tout les attributs qui font le style d’un tout-terrain avec une garde au sol haute, une roue de secours à l’arrière ou encore des ailes élargies. De plus, sa calandre avec écrit Bronco en toutes lettres et ses optiques ronds sont saisissants comme sa silhouette rectangulaire qui lui offre un charme certain.

De plus, le Bronco propose de retirer le toit en quelques minutes permettant à ses passagers de profiter de la nature au grand air.

Quel placement sur le marché ?

Le Ford Bronco va débarquer avec un moteur essence V6 2,7 litres Ecoboost de 330 chevaux. On espère qu’il se base sur les prix pratiqués aux Etats-Unis soit environ 45 000 dollars en châssis court et environ 50 000 dollars en châssis long. Cependant avec cette mécanique, il va être impacté par un important malus. Son tarif pourrait avoisiner 70 000 à 80 000€. Cela peut paraître cher mais il faut rappeler que son principal concurrent, le Jeep Wrangler 4xe est disponible à partir de 80 700€. Il pourrait donc rencontrer un certain succès.

De plus, l’offre de 4×4 avec de véritables aptitudes hors de sentiers battues est faible en Europe. On peut citer le Jeep Wrangler mais aussi le Mercedes-Benz Classe G et le Land Rover Defender, ces deux derniers plus onéreux. Pour ceux qui souhaiteraient rouler à bord du Ford Bronco, les commandes sont dès à présent ouvertes et les premières livraisons pourraient débuter dès l’été prochain.