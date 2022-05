Fiat Panda Garmin : elle fait de la résistance

Un look baroudeur, 5 portes, un prix contenu voici ce qui pourrait caractériser cette nouvelle série spéciale de la Fiat Panda. Découvrons ensemble cette édition Garmin de la Fiat Panda

Look Baroudeur

L’actuelle génération de Fiat Panda a été lancée en 2011, mamie fait de la résistance. Fiat décide donc pour prolonger le modèle de présenter une série spéciale Garmin qui lui offre de nouveaux attributs esthétiques.

Comme la Fiat Tipo de la même édition cette Panda Garmin adopte une couleur verte baptisée Foresta Green ainsi que des inserts orange. On remarque des protections en plastique donnant l’illusion de plaques d’aluminium notamment sur les portières et les pare-chocs mais aussi des jantes noires. Les logos Garmin sont disposés sur les encadrements de fenêtres. De plus, afin de lui donner un look vraiment baroudeur, la Panda a été surélevée.

Le poids des années

C’est à l’intérieur que ses 11 ans se font sentir. L’instrumentation apparaît datée par rapport aux standards actuels. Cependant, ça reste fonctionnel même si la présentation n’est pas des plus modernes. Ce combiné d’instruments contraste avec l’écran tactile de 7 pouces au centre de la planche de bord qui embarque l’Apple CarPlay et Android Auto.

La planche de bord est dans une teinte gris foncé et une sellerie noire et orange dotée de l’inscription Garmin prend place dans cette Fiat Panda Garmin.

Cette édition Garmin n’est disponible qu’avec une seule motorisation, le moteur trois cylindres essence 1,0 litre GSE qui développe 70 chevaux. Fiat ne semble pas avoir prévu de doter cette série de la transmission 4×4 ayant participé à la réputation de la Panda et qui serait particulièrement adapté à cette version Garmin baroudeuse.

En ce qui concerne le prix, Fiat n’a pour l’instant pas divulgué son prix de commercialisation mais il devrait être comparable à celui de l’édition Red affiché à 14 490€. La gamme Panda démarre à partir de 11 190€.