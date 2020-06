Fiat 500 électrique : nouvelle version moins chère

Fiat ouvre les réservations d’une deuxième série spéciale de sa nouvelle 500 à moteur électrique, qui permet d’avoir un prix moins excessif !

La nouvelle 500 à moteur électrique a été présentée en mars. Et on pouvait être inquiet sur les prétentions tarifaires de Fiat. Le modèle de lancement, nommé La Prima, était affiché à 37.900 € ! Un prix exorbitant pour une petite citadine. Mais c’était la configuration la plus haut de gamme, avec la carrosserie cabriolet et un équipement ultra-complet. Il faut aussi rappeler que le modèle a une belle batterie en rapport de son gabarit, avec 42 kWh, ce qui lui donne une autonomie de 320 km.

Heureusement, les prix baissent. Il y a déjà eu la Prima en berline à 34.900 € et voici une version plus abordable. C’est toujours une série spéciale pour le lancement, nommée France Edition, avec 500 exemplaires. Les tarifs tombent de 5.000 €, soit 29.900 € en berline et 32.900 € en cabriolet. Cela semble toujours élevé pour une Fiat 500, mais elle est électrique et profite donc d’un bonus de 7.000 €. Soit dès 22.900 €.

Surtout, l’équipement de la France Edition reste généreux. Il y a en série : jantes 16 pouces, freinage d’urgence automatique, alerte de franchissement de ligne, reconnaissance des panneaux de signalisation, climatisation automatique, accès/démarrage mains libres, radars de recul, capteurs de pluie et de luminosité, écran tactile 10,25 pouces, toit en verre sur la berline… Une belle dotation donc. Par rapport à la Prima, on perd surtout les phares full LED, la conduite semi-autonome et une présentation plus chic. On se dit que la version d’accès peut tomber à 25.000 €.

Cette 500 France Edition peut dès à présent être réservée auprès des distributeurs Fiat.