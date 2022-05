Ferrari SP48 Unica : unique comme son nom l’indique

La Ferrari F8 Tributo vient de céder sa place à la 296 GTB au catalogue de la firme de Maranello. Cependant, les Italiens de Ferrari viennent de dévoiler un modèle unique sur base de F8 baptisé SP48 Unica. Découverte de ce one-off.

Look unique

Même si la base de cette réalisation est une F8, il est difficile de l’identifier clairement au premier coup d’œil. Ce serait donc le signe que ce one-off est une réussite car il arrive à en faire oublier la base pour avoir un look réellement unique.

La liste des modifications esthétiques est longue, on y retrouve ainsi des optiques avant différents qui intègrent des prises d’air sur la partie basse, un museau est plus pointu, le capot reçoit deux extracteurs d’air et les jantes sont spécifiques. La calandre reprend le dessin entrepris sur la Ferrari Roma qui a nécessité l’utilisation de techniques de modélisation paramétrique procédurale et de prototypage en 3D.

Sur le flanc on distingue que la forme des vitrages évoque la visière d’un casque, cette forme de vitrage est déjà apparue sur la 296 GTB mais l’absence de custode sur la SP48 renforce cet aspect. Les entrées d’air latérales sont plus petites que sur une F8 Tributo.

À l’arrière on remarque que la lunette arrière à laisser sa place à un capot moteur en carbone peint. Ce capot est presque plein et renforce l’aspect massif et large de l’arrière qui adopte des nouveaux feux au dessin horizontal. De plus, le porte-à-faux arrière est plus long ce qui contribue à améliorer l’aérodynamique de la voiture.

Moteur de F8 Tributo

Le moteur reste identique à la F8 Tributo. Ainsi ce modèle représente le chant du cygne pour le V8 3,9 litres biturbo de 720 chevaux sans hybridation. Les performances en termes d’accélération et de vitesse maximale ne doivent pas être différentes d’une F8.

Le prix de cette réalisation unique est resté à la discrétion du client.