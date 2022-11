Epoqu’Auto 2022 : un salon toujours aussi riche

Le salon Epoqu’Auto ouvre sa 43 ème édition qui dès le vendredi fut bondée. Difficile et même impossible de tout vous résumer car une seule journée de visite n’est pas assez suffisante pour tout voir de cet événement qui grandit d’année en année.

La plus grande édition

Cette année le salon Epoqu’Auto se tient toujours à Eurexpo mais il en occupe maintenant 80 000m2 et 6 halls d’exposition. Un espace gigantesque occupé par une diversité d’exposants hallucinante permettant de satisfaire le plus grand nombre de passionnés.

On y retrouve donc des véhicules à la vente tous plus beaux et plus rares les uns que les autres. Vous rappelant tantôt vos souvenirs de jeunesse en y trouvant la voiture de vos parents, tantôt votre première voiture, à en lire certains prix vous vous direz « si seulement je l’avais gardée… »

Les clubs sont aussi présents pour rencontrer des passionnés érudits de leur véhicule capables de vous donner l’envie d’en acheter une avec de nombreux conseils, la plupart exposent aussi certaines voitures de membres permettant encore d’enrichir le nombre de véhicules que l’on peut admirer.

Et bien sûr on retrouve toute forme de commerces liés au monde automobile, que ce soit de la presse spécialisée, des spécialistes de la pièce détachés, des garagistes, des assureurs… La liste est si longue qu’elle ne peut être exhaustive.

De nombreux plateaux d’exposition

Dès l’entrée du salon un premier plateau va retenir votre attention puisqu’il met en avant Lancia. Le constructeur transalpin est mis à l’honneur avec certaines de ses voitures les plus emblématiques comme la Flavia, la Gamma, la Thema Série 1 mais aussi ses légendes du rallye qui ont forgé sa réputation comme la Fulvia HF, la mythique Stratos, la 037 qui a tenu tête à l’Audi Quattro, la Delta S4 et enfin la Delta Integrale.

Un autre plateau met à l’honneur des véhicules de rallye où il est possible d’admirer l’Alpine A110 groupe 5 de Jean-Claude Andruet de 1971, une Porsche 356, une Porsche 911, une Ford Escort Cosworth ou encore la Citröen Xsara WRC ou la C4 WRC.

Ford obtient aussi un plateau complet mettant en avant ses productions européennes. On peut donc admirer certaines des plus belles Escort, Taunus, Capri, Sierra ou encore une très rare Ford RS200 conçue pour le championnat du monde des rallyes en groupe B.

Non loin du plateau Ford une autre voiture de groupe B est admirable sur le stand Meguiar’s, il s’agit de MG Métro, voiture souvent oubliée qu’il est bon de redécouvrir.

Les marques françaises sont mises à l’honneur également avec de nombreuses Delage, Panhard ou encore des Facel Vega et Bugatti. Des véhicules qui émerveillent tous les ages et il est bon d’enseigner aux jeunes enfants que ces marques font partie du patrimoine de notre pays.

Les amateurs de poids lourds pourront également admirer des Berliet ayant participé au développement de la France durant les Trentes Glorieuses.

Epoqu’Auto n’est pas un salon qui se limite aux 4 roues car on trouve des plateaux d’exposition de Moto Guzzi et l’histoire des scooters, non loin de là se déroule la traditionnelle vente aux enchères animée par la maison de vente Osenat qui vend cette année des véhicules à 4 et 2 roues.

Le hall 6 accueille aussi l’exposition Youngtimer dédiée cette année aux roadsters avec une Honda S2000, une Ferrari F355 Spider, un BMW Z3M, une Mazda MX-5, une Fiat Barchetta ou encore une Peugeot 306 cabriolet.

Des constructeurs sont aussi présents, Renault expose parmi ses gloires du XXème siècle avec un plateau Alpine fourni mais aussi une exposition de Renault 5 qui fête ses 50 ans. Peugeot et Citroën sont aussi présents avec les mythiques SM et DS, 104, 205 ou encore 504.

Le parking comme lieu d’exposition également

Proche de l’entrée du salon, le parking dédié aux véhicules de collection. L’occasion de voir de nombreux véhicules rares, sportifs ou emblématiques avec lesquels certains visiteurs sont venus. Il est toujours plaisant de faire un tour sur ce parking pour débuter ou finir sa journée de visite.

Quand visiter Epoqu’Auto ?

Ce salon extrêmement dense et populaire se déroule sur un format court d’un week-end. Il se tient du 4 au 6 novembre 2022 à Eurexpo Lyon. Il vous reste encore ce samedi 5 et dimanche 6 novembre pour en profiter. Le tarif du billet plein tarif est de 15€, 12€ pour les jeunes de 12 à 18 ans et les étudiants, Gratuit pour les moins de 12 ans. L’occasion d’en profiter en famille.