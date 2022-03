Économies: le carburant à prix coutant ce week-end

Le prix des carburants a encore subi une forte hausse en ce début mars. Il devient un poids lourd dans le budget des Français ne pouvant se passer de leur véhicule. Pour remédier à cela, les stations Leclerc et Intermarché lancent ce week-end une opération prix coûtant sur les carburants.

Leclerc :

L’opération prix coûtant sur les carburants à Leclerc commence dès ce vendredi matin (4 mars 2022). L’offre concerne le SP95, le SP95 E10 et le diesel, vous pourrez alors économiser quelques centimes sur le prix du litre car le distributeur s’engage à ne pas faire de marge sur la vente de ces carburants. Néanmoins, comme nombre de ces opérations, le fioul domestique n’est pas remisé. La liste des stations partenaires de l’offre est à retrouver sur ce lien.

Intermarché :

L’opération des mousquetaires est plus courte. Elle dure ce vendredi et samedi. Elle concerne le SP95, SP98, SP95 E10 et le diesel. Là aussi le distributeur s’engage à ne pas faire de profit sur le prix affiché à la pompe. Le fioul n’est pas concerné dans cette offre, de même que le GPLc, le GLAMC et l’E85. La liste des distributeurs participants est à parcourir sur ce lien.

Des opérations honorables de la part de ces deux enseignes qui permettront de petites économies car il est nécessaire de rappeler que le prix des carburants est composé a environ 60% de taxes. La solution devrait-elle venir d’un allègement de la fiscalité ?