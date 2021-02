DS est de retour sur le segment des compactes, avec la deuxième génération de la DS 4, proposée avec une motorisation hybride rechargeable et une version Cross.

Il n’y aura pas que des SUV dans la nouvelle gamme DS. Entre le DS 3 Crossback et le DS 7 Crossback, la marque relance la DS 4. Le modèle ouvre d’ailleurs un nouveau chapitre dans l’histoire du constructeur, puisqu’il inaugure de nouvelles évolutions stylistiques et des équipements inédits.

Côté look, cette DS 4, longue de 4,40 mètres, s’inspire du concept Aero Sport Lounge, dévoilé il y a un an. Cela se traduit par des formes plus anguleuses et une carrosserie très travaillée, avec de nombreuses nervures. On y voit un petit côté Lexus. C’est particulièrement visible au niveau de l’arrière, avec une custode au dessin complexe et un bouclier chargé. A l’avant, il y a une nouvelle signature lumineuse, avec d’épais crochets de LED. La DS 4 ne fait pas table rase du passé, puisqu’on retrouve la grande calandre à moustaches chromées et les feux affinés avec habillage en écaille. Pour capter le plus de public possible, la DS 4 est déclinée en version baroudeuse Cross, avec des bas de caisse recouverts de plastique brut et des barres de toit.

L’habitacle joue le contraste. A bord, la marque mise sur un aspect épuré. Les aérateurs latéraux sont poussés dans les portes tandis que les aérateurs centraux sont quasiment invisibles. L’écran tactile 10 pouces est affleurant, tournant le dos à la mode de la tablette flottante. Cet écran reçoit une nouvelle interface, façon smartphone, avec des affichages par blocs personnalisables. Autre nouveauté dans l’ergonomie à l’intérieur : un petit écran sur la console centrale, qui permet de commander des fonctions en gardant la main sur l’accoudoir.

L’instrumentation se contente curieusement d’un petit écran. La marque préfère mettre en avant le DS Extended Head Up Display, un nouvel affichage tête haute : avec un effet d’optique, les informations semblent projetées plusieurs mètres devant la voiture, sur la route.

La DS4 inaugure de nouvelles fonctions d’assistances à la conduite chez PSA : les dépassements semi-automatiques, l’adaptation de la vitesse dans les courbes et la préconisation anticipée de la vitesse des panneaux de signalisation. De la DS 7, on retrouve la suspension associée à une caméra qui analyse la route en amont et la vision nocturne, deux équipements inédits dans la catégorie.

Dès son lancement, la DS 4 sera disponible avec une version hybride rechargeable E-Tense. La puissance est de 225 ch et l’autonomie en mode électrique dépasse 50 km. L’auto sera aussi proposée avec des essences de 130, 180 et 225 ch, et un diesel de 130 ch. Il faudra toutefois être patient, car la commercialisation commencera en fin d’année !