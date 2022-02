DS E-TENSE PERFORMANCE: La supercar du futur selon DS

DS Performance s’est forgé un joli palmarès en Formula E avec deux titres de champion du monde. Le constructeur français profite des technologies développées lors de cette compétition en les implantant dans un concept-car représentant la vision de la supercar du futur selon DS. Un futur qui se veut survolté !

Surprise !

Le concept DS E-TENSE PERFORMANCE était jusqu’à maintenant présenté uniquement en représentation numérique, mais voilà que DS surprend en dévoilant une unique version physique et roulante lors des essais de la DS 9 dans la région de Nice.

Le premier effet est WHOUA ! C’est agressif et sportif, la signature lumineuse très travaillée s’inspire de ce qui existe déjà sur la gamme DS tout en l’enrichissant. Le logo DS dans la calandre est en relief et captive le regard. Le capot noir avec deux entrées d’air béantes. Le toit et le capot arrière sont eux aussi noir et contrastent bien avec le reste de la carrosserie en vert interférentielle à effet scarabée. Une teinte déjà présentée sur la DS9 E-TENSE 4×4 360 lors de la Fashion Week de Paris.

Les jantes sont de 21 pouces et au dessin singulier qui a pour but de réduire le coefficient de pénétration dans l’air. Le carbone se retrouve à plusieurs endroits sur cette DS E-TENSE PERFORMANCE, sur les extracteurs d’air des ailes avant, mais aussi sur l’impressionnant diffuseur arrière. Ce même diffuseur intègre un projecteur antibrouillard arrière dérivé de la monoplace électrique. Les feux arrière sont réussis et ont un design saisissant.

Le carbone se retrouve à profusion aussi à l’intérieur. Les sièges baquets sont faits d’une pièce de ce matériau composite sur lequel sont disposés de maigres morceaux d’habillages pour offrir un minimum de confort. Le volant est ni plus ni moins que celui de la Formula E, encore un signe de filiation.

Fidèle à sa réputation de constructeur premium français, DS n’oublie pas les finitions de son intérieur avec un travail de différentes matières comme le cuir sur la console centrale ou l’alcantara sur le ciel de toit et l’arrière de l’habitacle. À bord de ce concept et comme sur l’ensemble de la gamme DS fait confiance au français Focal pour le système audio.

2,21 giggowatts ?!

En guise de motorisation, cette DS E-TENSE PERFORMANCE ne se voit pas équipée d’un V12, d’un V8 ou d’un autre moteur à explosions, le groupe moto propulseur est électrique et dérivé de la Formula E. DS promet un plumage qui se rapporte à son ramage avec près de 815 chevaux et 8000nm de couple aux roues ! Des chiffres impressionnants qui seraient capables de propulser cette DS E-TENSE PERFORMANCE ou plutôt cette fusée de 0 à 100km/h en seulement 2 secondes ! Grâce à l’utilisation massive de matériaux légers comme la fibre de carbone, elle ne pense pas plus de 1300 kg.

Une recherche de la performance poussée sur ce concept car mais qui serait en mesure d’être efficient en énergie grâce à l’utilisation d’un freinage 100% régénératif.

Si ce concept car électrique DS E-TENSE PERFORMANCE est déjà saisissant, son accélération devrait l’être encore plus. Peut-être que DS publiera prochainement une vidéo du véhicule en action.