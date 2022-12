Donkervoort F22 : puissance et légereté

Parfois les passionnés d’automobiles cherchent le sommeil en imaginant ce que serait la voiture parfaite. Visiblement chez Donkervoort aussi puisque la nouvelle Donkevoort F22 n’est pas loin de ce que sortirait de la tête d’un passionné à la recherche du sommeil. Découverte de cette nouvelle bombe sur Abcmoteur

Une Lotus Seven sous hormones

Initialement Donkervoort modifiait des Lotus Seven pour les rendre plus radicales. Le dernier modèle en date de la marque avant cette nouvelle F22, la D8 GTO héritait de cette philosophie en greffant un moteur Audi dans un châssis très léger faisant la part belle aux matériaux light comme la fibre de carbone.

La F22 ne casse pas ces règles pour le plus grand bonheur des passionnés. En effet, elle utilise toujours un châssis en acier inspiré de la mythique Lotus Seven mais ici le carbone semble omniprésent. Résultat, Donkervoort annonce que la rigidité a doublé par rapport à la D8 GTO. Cependant, le poids ne double pas et la F22 ne pèse que 750 kg. C’est 70kg de plus qu’une D8 GTO certes mais ça reste toujours 2 fois plus léger que la voiture, déjà très performante, qui donne son moteur à la F22.

Vous voulez gagner un peu de poids ? Les jantes en aluminium pesant seulement chacune 12kg peuvent être remplacées par des jantes en aluminium forgé de 8kg par unité ou encore des jantes en carbone pesant à peine 5,4kg par roue.

Un moteur d’Audi RS 3

Donkervoort vient se servir dans les organes du constructeur Audi pour chiper l’un, si ce n’est le meilleur moteur d’Audi Sport. Il s’agit en effet du moteur 5 cylindres 2.5 TFSI présent dans les Audi RS 3, RS Q3 ou encore TT RS. Si dans ces derniers cités, il développe 400 chevaux, Donkervoort pousse le vice et tire 500 chevaux et 640 Nm de couple du 5 pattes d’Audi. Pour rappel cette voiture ne fait que 750 kg.

Une puissance qui lui offre un rapport poids puissance défiant toutes les autres sportives, 1,5kg/cv. Le 0 à 100 km/h est expédié en seulement 2,5 secondes, de quoi rivaliser avec les plus rapides des hypercars et son 0 à 200 km/h est réalisé en 7,5 secondes. Au-delà des performances, les sensations risquent d’être décoiffantes d’autant plus qu’elle est équipée d’une boîte manuelle à 5 rapports.

Pour vous assurer des performances dignes de son rapport poids puissance, la Donkervoort F22 est équipée d’un ABS, d’un différentiel arrière à glissement limité Torsen, d’un freinage AP Racing puissant ou encore d’un antipatinage réglable.

Habitacle au strict nécessaire

Vous commencez à le comprendre, cette Donkervoort F22 n’est pas une GT adaptée à de longues balades. Cependant, elle gagne en confort avec un amortissement revu, un habitacle plus spacieux. Il n’empêche que les sièges sont des baquets Recaro légers avec des harnais 6 points. Le compteur est numérique tandis qu’un iPad mini s’occupe du système d’infodivertissement.

Prix

Le prix cette Donkervoort sans concurrence ou presque est de 245 000€ HT. Soit environ 300 000€ en France avant le malus écologique. Sa seule concurrente, la KTM X-Bow GT-XR est équipée du même moteur pour un prix sensiblement identique.