Dodge Challenger SRT 170 : 1 000 chevaux pour moins de 100 000 dollars

Chez Dodge on connaissait déjà la Dodge Challenger Demon dans laquelle le V8 6,2 litres développe 850 chevaux, une puissance déjà suffisante pour effectuer un 400 mètres départ arrêté en moins de 10 secondes ou fumer ses pneus sur place. Cependant ce n’était pas assez pour Dodge qui dévoile une version de plus de 1 000 chevaux en guise d’adieu.

Une puissance hallucinante

Pour développer une puissance si importante, Dodge déclare avoir repensé tout le moteur puisque seulement les arbres à cames restent identiques à la Demon. Pour le reste c’est un nouveau V8 de 6,2 litres “Hellephant” aidé d’un compresseur de 3,0 litres, la poulie du compresseur est revue tout comme le système d’injection qui permet un débit de 624 litres de carburant par heure. Avec ces modifications, la puissance atteint 1 039 chevaux et 1 280 Nm de couple lorsque le véhicule carbure au superéthanol E85 et 913 chevaux lorsque le conducteur utilise du SP95 E10. La mécanique est capable d’ajuster l’injection de carburant en fonction du pourcentage d’éthanol qui se trouve dans le réservoir afin d’avoir un fonctionnement régulier et une puissance optimale avec chaque possibilité.

Des accélérations dignes d’une hypercar

Avec cette puissance de 1 039 chevaux envoyée seulement aux roues arrière, on se dit que cette Dodge Challenger Demon 170 va fumer ses pneus dès la première accélération et rester sur place en provoquant un épais nuage de fumée blanche. Cependant Dodge sait faire des voitures qui accélèrent vite et la Dodge Challenger Demon 170 n’échappe pas à cette règle puisqu’elle arrive à atteindre 100 km/h en 1,8 seconde, de quoi laisser sur place la Bugatti Chiron ou la Tesla Model S Plaid. Toutefois ce temps est mesuré sur un départ lancé, la voiture est déjà en mouvement à faible vitesse, ce qui limite les problèmes d’adhérence. Cependant il ne fait aucun doute qu’elle est capable de rivaliser avec une Bugatti sur un 400m.

En effet, Dodge affirme qu’elle est capable d’effectuer le 1/4 de miles (équivalent du 400m) en seulement 8,91 secondes. C’est donc “une voiture qui est dans les 10” comme dirait Dominique Toretto dans The Fast and The Furious 1, lui qui conduit à la fin du film une Dodge Charger de 1970 si puissante qu’elle se cabre, tout comme la Dodge Challenger Demon 170. Cette dernière est peut-être aussi effrayante que la voiture de Toretto.

God bless America

Le meilleur dans cette Dodge Challenger Demon 170 est son prix. En effet, elle est annoncée à un tarif débutant à 96 666 dollars soit 89 766 €. Un prix qui défie toute concurrence, les 3 300 exemplaires mis en vente à partir du 27 mars prochain devraient très rapidement trouver preneur et cette dernière Challenger thermique va vite devenir collector. La commercialisation n’est pas prévue en Europe.

À la vue de cette ultime édition de la Challenger telle que nous la connaissons on peut que s’exclamer “God bless America” (“Dieu bénit l’Amerique) car ce pays a encore l’audace de proposer des véhicules si vibrants sans que les autorités politiques ponctionnent des taxes contraignant leur achat.