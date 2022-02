Des ministres rechargent leurs voitures électriques avec du diesel !

L’histoire semble folle mais vous avez bien lu le titre. Les ministres européens des Affaires étrangères et de la Santé ont rechargé leurs voitures électriques par des groupes électrogènes diesel !

Une situation aberrante

Certains conducteurs de voitures électriques peuvent en témoigner, il n’est pas encore facile de trouver une borne de recharge pour voiture électrique. En l’absence d’électricité, il faut la créer et la solution temporaire la plus développée est un groupe électrogène qui fonctionne au diesel. Une situation kafkaïenne lorsqu’il s’agit de recharger un véhicule électrique avec du diesel comme source de production d’électricité. Cela en devient complément cocasse lorsque ce sont des ministres européens qui se servent de cette méthode.

En déplacement à Lyon et Grenoble à l’occasion d’un sommet le 9 et 10 février sur l’invitation d’Olivier Veran et de Jean-Yves Le Drian, leurs deux homologues européens ont dû faire recharger les véhicules par un groupe électrogène diesel en l’absence de bornes de recharge à la préfecture du Rhône. Une situation particulière qui résulte d’une règle de la présidence française de l’Union Européenne qui stipule que les déplacements depuis les gares et les aéroports doivent se faire à bord d’un véhicule électrique. Une règle qui a obligé la préfecture du Rhône à louer deux groupes électrogènes diesel.

Un problème structurel

La préfecture du Rhone ne compte que 4 bornes pour véhicules électriques. Cependant ce sont 50 véhicules qui sont arrivés le même jour, il fallait donc trouver une solution. Le service presse de l’institution a justifié au progrès « La pré­fec­ture n’a ja­mais eu à gérer un évé­ne­ment de cette am­pleur « .

Pour les prochains déplacements, il conviendrait de mieux analyser les contraintes sur place afin d’éviter un potentiel bad buzz.