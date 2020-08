Les prix des opérations de dépannage et de remorquage sur les réseaux rapides viennent d’évoluer. Voici ce qu’il vous en coûtera en cas de pépin sur la route des vacances.

Nouveau samedi noir sur les routes, qui malheureusement coïncide avec un épisode de canicule. Un cocktail qui fait le bonheur des dépanneurs ! La circulation dense multiplie les risques d’accrochage et les fortes chaleurs sont chaque année synonymes de vagues de pannes. On espère que tout se passera bien pour vous sur la route des vacances, dans le sens du départ et du retour. Car en cas de souci, la note est salée.

On rappelle que sur les autoroutes et routes express équipées d’un dispositif d’appel d’urgence, seuls des professionnels agréés peuvent venir voler à votre secours. C’est par arrêté que les tarifs de leurs interventions sont fixés. Et justement, le dernier arrêté vient d’être publié au Journal Officiel du 2 août 2020. Il y a eu une légère augmentation des prix.

En cas de dépannage sur place, le déplacement aller-retour du professionnel et le temps de réparation (30 minutes maxi) sont facturés 131,94 € (130,06 € auparavant).

Pour un dépannage nécessitant un remorquage (sur une aire de repos ou de service, jusqu’à l’atelier du dépanneur ou sur un lieu choisi par l’automobiliste dans la limite de cinq kilomètres après la sortie la plus proche), ce tarif varie en fonction du poids du véhicule : c’est 131,94 € pour les véhicules dont le poids est inférieur ou égal à 1,8 tonne et 163,15 € pour les véhicules dont le poids total est supérieur à 1,8 tonne et inférieur à 3,5 tonnes (160,82 € avant).

Et attention, ce sont les prix pour la semaine, du lundi au vendredi, de 8 à 18 heures ! Après 18 heures et avant 8 heures, ainsi que le samedi, le dimanche et les jours fériés, les prix sont augmentés automatiquement de 50 %, soit 197,91 et 244,73 € !

Au delà de 3,5 tonnes, le tarif de toutes les prestations (dépannage, remorquage) est librement fixé par le professionnel (qui doit afficher ses prix dans son camion).