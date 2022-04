DeLorean électrique : la star commence à se dévoiler

DeLorean est un nom qui fait indéniablement penser à Retour vers le futur. C’est normal car l’unique modèle de la marque de John DeLorean, la DMC-12, est un personnage principal de la saga. La marque a annoncé il y a quelque temps sa renaissance et c’est avec grand engouement que se présente peu à peu, la descendante de la voiture de Marty McFly et Doc E.Brown.

Passage dans le XXI ème siècle

C’est via son compte Instagram que la DeLorean Motor Company, marque différente du constructeur de 1981, publie un premier cliché de son futur véhicule. La photo laisse en voir peu mais c’est suffisant pour remarquer que cette version XXI ème siècle de la machine à voyager dans le temps ne sera pas un simple modèle néorétro inspiré de sa devancière. Ici, il ne semble pas avoir l’aluminium brossé emblématique de la DMC-12, néanmoins la lunette arrière est dotée de persiennes qui rappellent son aînée et les tons gris et noir rendent hommage à la DMC-12.

Un futur électrique ?

Il semblerait que cette version ne soit plus motorisée par le V6 français PRV (Peugeot Renault Volvo) qui avait été implanté dans la DMC-12. Ce n’est pas une grande perte, ce moteur de 2,7 litres développait tout juste 130 chevaux, atteindre 88 miles à l’heure sur le parking des deux pins était alors chimérique.

La version 2022 devrait être électrique ! À en croire les propos du média britannique Car and Driver, elle devrait disposer d’au moins 482km d’autonomie. Il reste maintenant à en connaître la puissance. Pour cela, il faudra attendre le 18 août 2022, date de la présentation de la voiture en marge du concours d’élégance de Pebble Beach. Encore quelques mois d’attente que nous aimerions bien éviter par l’usage d’une machine a voyagé dans le temps « qui a de la gueule ».