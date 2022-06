Delorean Alpha 5 : l’héritière ?

Lorsque l’on évoque le nom de Delorean, on pense tout d’abord à la voiture de Marty McFly dans la trilogie retour vers le futur qui tient un rôle principal à elle seule. Le succès des films devenus cultes participe largement au mythe de la Delorean DMC-12 qui aurait pu être une voiture rapidement tombée dans l’oubli. C’est donc ce mythe qui pousse à la présentation de la Delorean Alpha 5, une réinterprétation moderne ?

Surprise

Suite à une longue série de teasers, le nom retenu pour la Delorean du XXI ème siècle semblait être EVolved. Cependant, force est de constater que le constructeur américain a préféré surprendre la communauté en la nommant Alpha 5.

Une autre surprise est que cette Delorean Alpha 5 ne s’inspire que très peu de la DMC-12. En effet, certains regrettent que la nouveauté n’adopte pas un design néo-rétro rendant hommage à la star de Retour vers le futur. Ses lignes sont l’œuvre du studio ItalDesign. Les Italiens ont donné un style épuré à cette Delorean Alpha 5 avec l’usage de feu à led, de grandes jantes et une signature lumineuse moderne. Des clins d’œil à la DMC-12 sont conservés comme les portes papillon, les persiennes sur la lunette arrière ou encore la peinture grise qui rappelle l’aluminium de sa devancière.

L’ajout d’un convecteur temporel ou du Mister Fusion aurait été too much mais un dessin plus proche de la DMC-12 aurait su être apprécié.

Taille XL

Cette Delorean Alpha 5 affiche une longueur de 5 mètres mais aussi une largeur de 2m04 et une hauteur de 1m14. C’est bien plus grand que les 4,21 mètres de la DMC-12 mais cela permet d’y glisser une rangée de sièges supplémentaire faisant de l’Alpha 5 une GT 4 places. L’habitacle se trouve futuriste avec des combinés d’instruments numériques et un grand écran tactile central.

2,21 Gigowatts

Dans cette Delorean Alpha 5, il n’y aurait presque plus besoin d’Uranium pour produire les fameux 2,21 Gigowatts nécessaire au voyage temporel. En effet, la mécanique est loin de l’anémique V6 PRV qui motorisait la DMC-12. Elle est équipée d’un moteur électrique dont l’ensemble de ses caractéristiques ne sont pas encore connues mais il permet de faire accélérer la Delorean Alpha 5 de 0 à 100km/h en moins de 3 secondes. Sa batterie pourrait dépasser les 100 kWh lui offrant ainsi une autonomie de 482 km.

En guise de clin d’œil Delorean annonce que l’Alpha 5 est capable d’atteindre les 88 miles à l’heure nécessaire au voyage temporel en 4,35 secondes. Avec ces performances, Marty et Doc auraient pu échapper aux terroristes.

De plus, la production prévue ne compte que 88 exemplaires, encore une référence au film. La présentation définitive est prévue au mois d’août prochain lors du concours d’élégance de Pebble Beach aux Etats-Unis.