Datsun : le constructeur disparaît encore

Le constructeur japonais Datsun s’en va une seconde fois après une renaissance tel le phénix.

Renaissance il y’a 9 ans

Fondé en 1913 et ayant lancé sa première production automobile en 1931, Datsun est un constructeur emblématique au japon. Devenue la propriété de Nissan en 1933, les années 1980 n’ont pas été propices au maintien de l’activité du constructeur qui s’est vu entièrement englobé sous Nissan récupérant notamment la lignée de coupé sportif Z commencée en 1969 avec la Datsun 240Z.

Cependant, la marque a connu un destin tel le phénix qui renaît de ses cendres en 2013 sous la direction de l’alliance Renault – Nissan présidé par Carlos Ghosn. L’objectif était de doter Nissan d’une marque low cost, la stratégie était la même que Dacia avec Renault. L’alliance fonctionnait alors sous un double couple entre d’un côté Renault – Dacia et de l’autre Nissan – Datsun.

Un second arrêt en 2022

Toutefois, Datsun n’a pas réussi à s’imposer sur les marchés émergents, en 2021 seulement 7 000 véhicules ont été vendus. Le constructeur japonais a donc décidé de stopper la production de l’unique usine indienne de Datsun.

Nissan a déclaré à AFP « Nissan se concentre sur des modèles et segments clés. La production de la Datsun redi-GO va s’arrêter dans l’usine de Chennai ». Au vu de son histoire, on ne peut espérer que le constructeur japonais Datsun retrouvera un jour sa gloire passée qui l’a poussé à vendre des dizaines de millions de véhicules dans les années 50 et 60.