La troisième génération de la Sandero est promise plus moderne et cela se voit avec le design extérieur, plus soigné mais aussi plus dynamique.

Evénement chez Dacia, avec la présentation d’une toute nouvelle Sandero. Autant le dire tout de suite : la marque se contente de dévoiler dans un premier l’extérieur. Et sur cet aspect, le roumain joue la carte de l’évolution plutôt que de la révolution. On pourrait ainsi croire que la citadine ne change pas beaucoup. Mais Dacia cache bien son jeu, car la Sandero prend bien un tout nouveau départ.

La révolution se fera ainsi sur le plan de la technique, avec une nouvelle plate-forme moderne, carrément reprise à la dernière Clio ! La Sandero va-t-elle monter en gamme et abandonner le low-cost ? Heureusement, non. La marque promet toujours un prix imbattable et reste fidèle aux valeurs qui ont fait son succès, notamment la simplicité. On note quand même que Dacia insiste sur le mot essentiel avec cette question « Pourquoi en demander toujours plus, quand nos clients veulent juste consommer mieux et au juste prix ».

La Sandero c’est donc l’anti-superflu, mais plus le basique. Cela se voit avec un design plus soigné, avec par exemple des signatures lumineuses modernes, en forme de Y. De manière générale, l’allure se fait plus dynamique, grâce à un pare-brise plus incliné, un toit plus fuyant et un vitrage latéral dessiné d’un bloc. La Sandero ose même muscler sa silhouette avec des ailes avant et des épaules bien marquées ! De 3/4 arrière, elle a d’ailleurs des airs de Clio. Les phares et les feux s’affinent.

La Sandero voit toujours double : une version classique et une variante baroudeuse Stepway, qui réalise d’ailleurs une grosse part des ventes. Celle-ci se distingue toujours par de nombreuses protections en plastique brut : bas de caisse, passages de roues, boucliers… Un monogramme Stepway est présent dans la calandre et le capot est spécifique, avec une nervure en plus.

Rendez-vous donc fin septembre pour tout savoir !