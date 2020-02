Dacia : une série spéciale pour les 15 ans

La marque low-cost fête les 15 ans de sa présence en Europe avec une série spéciale proposée sur les Sandero, Logan MCV, Lodgy et Dokker.

La Logan est apparue chez elle, en Roumanie, en 2004. Elle a été lancée dans le reste de l’Europe un an plus tard. Le début d’une success story, car depuis, Dacia a réussi à se hisser dans le top 5 des ventes à particuliers sur le Vieux Continent ! L’année dernière, la marque a écoulé 564.000 véhicules en Europe, un résultat en hausse de 10,4 % par rapport à 2018.

En 2020, le roumain fête déjà ses 15 ans en Europe, et propose à cette occasion une série spéciale, déclinée sur une bonne partie de la gamme. Bon, celle-ci n’innove pas vraiment, elle vient remplacer la série spéciale Techroad vendue en 2019. La 15 ans est ainsi basée sur la finition Stepway des Sandero, Logan MCV et Lodgy. Elle est aussi au menu du Duster.

Elle est donc au sommet de la gamme, ce qui donne un équipement complet pour ces modèles, avec en série : caméra et radars de recul, climatisation automatique ou encore écran tactile 7 pouces avec navigation et info-trafic, radio, prise USB et Bluetooth. Le Duster a aussi la carte mains libres, la surveillance d’angle mort et la caméra multivues.

Ces modèles ont des jantes 16 pouces (17 sur le Duster) et des coques de rétros peintes en noir. La seule nouveauté est l’arrivée de la teinte Bleu Iron dans le nuancier Dacia (un bleu vu sur les Mégane GT et Clio RS Line). A bord, on trouve une sellerie spécifique et des décors bleus.

Les prix de la série limitée 15 ans

Sandero > TCe 90 ch BVM5 : 13.390 €, TCe 100 ch GPL BVM5 : 13.690 €, Blue dCi 95 ch BVM5 : 15.290 €.

Logan MCV > TCe 90 ch BVM5 : 14.260 €, TCe 100 ch GPL BVM5 : 14.560 €, dci 95 ch BVM5 : 16.160 €.

Lodgy > TCe 130 ch BVM6 : 16.000 €, dCi 115 ch BVM6 : 17.850 € (7 places : + 600 €).

Duster > TCe 100 ch BVM5 (avec ou sans GPL) : 17.400 €, TCe 130 ch BVM6 : 19.200 €, TCe 150 ch BVM6 : 19.700 €, dCi 115 ch BVM6 : 20.050 €. Version 4×4 (hors TCe 100 ch) : + 2.000 €.