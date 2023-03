Dacia : une gamme plus Extreme

Dacia avait déjà présenté le Duster Extreme Edition et récemment la Spring Extreme. À présent le constructeur de véhicules abordables généralise la finition haut de Gamme Extreme à tous ses véhicules.

Des teintes spécifiques

Il sera facile de reconnaître ces finitions Extreme grâce à leur teinte Vert Cèdre pour les Duster, Jogger et Stepway et une teinte Bleu Ardoise pour la Spring. Cela contraste avec les jantes noires et les éléments de couleurs cuivre comme les coques de rétroviseurs, les barres de toit, les centres de roues et sur le pare-chocs. Enfin, les protections latérales ont un motif qui est réservé à cette finition.

Un habitacle pour les baroudeurs

Les passagers seront accueillis dans un habitacle recouvert d’un textile « MicroCloud » sur les sièges et les panneaux de porte. Cet habillage est plus résistant et plus facile à laver, pratique pour un véhicule qui veut partir à l’aventure. De plus, on retrouve des tapis en caoutchouc de série, la aussi moins fragiles et plus faciles à laver que des tapis en tissu.

Une meilleure adhérence

Pour les clients qui choisiront le Jogger ou la Sandero Stepway, un nouveau système Extended Grip arrive. Il permet une meilleure adhérence lorsque le conducteur souhaite quitter le bitume. Pour réussir cela, pas d’action mécanique mais une gestion électronique de l’ESP qui gère mieux l’arrivée du couple aux roues.

Cette finition est disponible au catalogue Dacia à partir de 17 400 € en ce qui concerne la Sandero Stepway, 20 900€ pour le Jogger, 22 300€ pour la petite Spring et 21 300€ pour le Duster. Les commandes sont dès à présent ouvertes.