Dacia Spring : un rappel d’environ 9 000 véhicules en France

La Dacia Spring est la voiture électrique la plus abordable et la plus vendue en France. Un succès qui devient problématique lorsqu’il faut effectuer un rappel pour une défaillance car le nombre d’exemplaires concernés est rapidement important.

Un rappel pour un enrouleur de ceinture

Si Dacia se doit de rappeler quelques milliers de Dacia Spring, c’est en raison d’un enrouleur de ceinture défectueux sur la place arrière droite. Un élément de sécurité essentiel et obligatoire qui sauve quotidiennement des vies, la marque roumaine du groupe Renault ne peut donc pas plaisanter avec la sécurité de ses clients et doit lancer une campagne de rappel.

Environ 9 000 véhicules rappelés en France

Le souci de cet enrouleur de ceinture porte la référence de rappel 0DYJ. Les voitures qui peuvent être impactées ont été produites entre le 26 avril et le 4 octobre 2022 soit environ 9 000 véhicules en France. L’hexagone n’est pas le seul pays touché car il est possible d’en remarquer dans d’autres pays d’Europe.

Dacia n’a pas encore communiqué sur l’intervention des véhicules impliqués dans le rappel mais on pense que les enrouleurs de ceinture défectueux vont être remplacés. Une opération qui ne demande pas beaucoup de temps.