Dacia prépare un gros SUV, le Bigster

Dans quelques années, la gamme Dacia sera coiffée d’un SUV familial 7 places, le Bigster. En voici un avant-goût avec ce concept-car.

Dacia va monter en gamme. Rassurez-vous, le constructeur ne va pas s’éloigner de son positionnement accessible. C’est en matière de taille de véhicule qui la firme roumaine va monter d’un cran, pour partir à la conquête de nouveaux clients. D’ici 2025, son offre sera coiffée par le Bigster, un gros SUV.

Le véhicule a été annoncé par ce concept-car. Celui-ci a été dévoilé lors d’une grande conférence de Luca de Meo. Pour le directeur général du Losange, qui a détaillé son plan de relance pour le groupe, il était temps que Dacia s’émancipe. Le roumain forme maintenant un nouvel ensemble avec Lada, une association qui va permettre à la marque d’accroître encore sa compétitivité grâce à l’exploitation de synergies d’ingénierie et de fabrication avec le russe.

Tous les modèles des deux marques seront basés sur une seule plate-forme modulaire, la CMF-B. Celle-ci a déjà été adoptée par la nouvelle Sandero. Elle sera ensuite utilisée par un nouveau modèle familial, remplaçant du monospace Lodgy, lancé en 2022, puis le Duster 3, attendu en 2024 et enfin ce Bigster.

Ce grand baroudeur mesure 4,60 mètres, soit quasiment la longueur d’un Peugeot 5008. Dacia promet déjà qu’il va rendre le SUV familial, avec sûrement 7 places, accessible, avec des prix du segment inférieur. Mais s’il se veut essentiel, le Bigster soigne son apparence. Alejandro Mesonero-Romanos, nouveau directeur du design Dacia, déclare : « Essentiel avec une touche de fraîcheur et un esprit outdoor. Il prouve que l’accessibilité n’est pas opposée à l’attractivité. Chez Dacia, nous en sommes convaincus, et cette voiture en est la preuve ».

La silhouette anguleuse évoque la robustesse, avec un capot haut, des ailes gonflées et un montant de custode épais. Les lignes se veulent « simples et rassurantes », sans artifice superflu. Ce concept se passe ainsi volontairement de chrome ou faux aluminium. Les éléments de protection sont même en plastique brut recyclé. On retrouve la nouvelle signature lumineuse de Dacia, en Y, mais elle s’élargit. A l’avant, les optiques sont dans la continuité d’une calandre plus fine. Avec un événement : un tout nouveau logo Dacia, composé d’un D et d’un C anguleux.

Le Bigster, qui n’a pas montré son habitacle, devrait avoir une motorisation hybride.