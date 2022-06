Dacia Duster (2022) : nouvelle gamme, nouveaux prix

Le Dacia Duster profite du passage à la nouvelle identité de Dacia pour revoir sa gamme, ses équipements et ses prix. Découverte du millésime 2022 sur Abcmoteur.

L’Essential

L’entrée de la gamme du Duster est l’Essential. Avec un prix en hausse de 510€, il se facture maintenant 18 500€ et reçoit de série des barres de toit noires, des rétroviseurs de même couleur, des jantes en acier de 16 pouces, le limiteur de vitesse, de vitres avant électriques ainsi qu’une radio MP3 intégrant la connectivité par Bluetooth, prise jack et USB. Cependant à ce prix il faut savoir se passer de la climatisation de la roue de secours ou encore du régulateur de vitesse qui sont des options.

En ce qui concerne la mécanique disponible avec cette version d’accès au Duster, il s’agit du moteur diesel Blue dCi 115 à boîte mécanique 6 rapports. La motorisation essence et GPL Eco-G 100 est actuellement indisponible suite à un problème avec un fournisseur de la marque, ce qui explique également la hausse de prix de 510€.

L’Expression

Le milieu de gamme du Duster s’appelle l’Expression. En plus des équipements de la finition Essential, l’Expression reçoit la climatisation manuelle, le système multimédia à écran tactile Media Display de 8 pouces incluant la réplication smartphone et un port USB à l’avant, le régulateur de vitesse, les radars de recul, des feux antibrouillard, des jantes en alliage de 16 pouces, des rétroviseurs chrome satiné dégivrant et réglables électriquement.

Toutes les motorisations de la gamme sont disponibles avec cette finition Expression. Le moteur essence TCe 130 à boîte manuelle 6 vitesses à partir de 20 350€, sa déclinaison 150 chevaux est proposée à 22 650€. Mais aussi les motorisations diesel Blue dCi 115 à 20 850€ et la déclinaison à 4 roues motrices est accessible à partir de 23 150€.

Journey

Le haut de gamme du Duster est représenté par la finition Journey. C’est la solution qui reçoit le plus d’équipements de série, parmi eux on retrouve la climatisation automatique, les essuie-glaces automatiques, la camera de recul, les rétroviseurs rabattables électriquement. Mais aussi le système multimédia à écran tactile Media Nav Evolution de 8 pouces avec cartographie Europe et des mises à jour gratuites de la cartographie pendant une période 3 ans incluant la réplication smartphone par Wi-Fi et 2 prises USB à l’avant, des jantes de 17 pouces diamantées et des barres de toit, de sabots et de rétroviseurs dans la nouvelle couleur Grise Megalithe.

La roue de secours reste une option et cette finition peut être équipée en supplément de sièges chauffants, de la carte main libre ou encore d’une peinture métallisée.

Cette finition Journey reçoit également toutes les motorisations actuellement disponibles dans la gamme Duster. Le moteur essence TCe 130 à boîte manuelle 6 vitesses à partir de 21 600€, la version 150 chevaux s’échange contre 23 900€. La motorisation diesel Blue dCi 115 à 22 100€ et la version 4×4 à 24 400€.