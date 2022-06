Dacia change son embleme

Le constructeur abordable du groupe Renault évolue changeant son emblème pour un emblème plus épuré. Dacia présente sa nouvelle identité visuelle.

Plus épuré

C’est donc un logo plus épuré qui viendra prendre place prochainement sur les Dacia. Le Dacia Link est composé des lettres essentielles du constructeur, un D et un C entrelacé qui donnent l’impression de former les maillons d’une chaîne. Le constructeur affirme que c’est un « symbole de robustesse et de simplicité ». Ce nouveau logo se retrouve également sur l’arrière du véhicule et sur le volant de manière minimaliste pour ne conserver que l’essentiel.

De plus, le constructeur en profite pour lancer une nouvelle teinte « Gris Megalithe » pour les barres de toits, les skis avant et arrière ainsi que les rétroviseurs des Sandero Stepway, des Spring ou bien encore des Duster.

Nouvelle identité, même philosophie

Si l’identité du constructeur Dacia change, la philosophie reste néanmoins la même. Le constructeur reste attaché aux essentiels qui reviennent pour eux à proposer des voitures sans superflu. Des véhicules considérés comme robustes et fiables mais aussi polyvalents afin de pouvoir prendre la route des grands espaces.

Enfin le constructeur annonce réduire l’utilisation de matériaux en effet chrome pour diminuer la pollution de sa production et d’ici 2023 toute les Dacia commercialisées seront limitées à 180 km/h.