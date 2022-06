Cupra UrbanRebel : un avant-goût de la version de série

Le constructeur encore jeune Cupra est pour l’instant sans citadine à son catalogue. En effet, sa gamme compte 5 modèles dont une berline compacte, un break, un véhicule électrique et deux SUV. Parmi ces deux SUV, un seul est entièrement conçu par la marque sportive. Cupra veut y remédier et annonce l’arrivée future d’une citadine sportive à l’horizon 2025. Découverte du concept UrbanRebel proche de sa version de série.

Large et compact

En comparaison au concept car UrbanRebel présenté en 2021, la version dévoilée cette semaine est moins posée au sol. Cela s’explique par des contraintes existantes sur la voie publique qui ne concernent alors pas un concept car. Cependant, cette version 2022 préfigure la version de série, elle se rapproche donc de ce que sera l’UrbanRebel destiné aux clients de la marque.

En ce qui concerne son design on remarque une calandre pleine qui confirme que ce Cupra UrbanRebel est un véhicule électrique reposant sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen. Il dispose aussi d’un regard agressif donné par des phares avant à led. À l’arrière, la signature lumineuse est distinctive et inclut le logo Cupra qui s’illumine en rouge et la ligne de toit de cette citadine se termine par un double aileron particulièrement méchant. De plus, on remarque un imposant diffuseur arrière. Si le style de cette Cupra UrbanRebel reste ainsi, elle ne passera pas inaperçu dans la circulation.

Habitacle futuriste

En jetant un coup d’œil à l’habitacle, on se rend compte qu’il s’agit bel et bien d’un concept car. En effet, cet intérieur est encore loin des standards actuels et il semblerait surprenant que Cupra ne le modifie pas avant une entrée prochaine en production. Néanmoins, si le constructeur arrive à introduire dans sa version de série un habitacle identique à celui-ci, il pourrait bien pousser les autres marques à oser des dispositions nouvelles comme cette instrumentation à 3 écrans.

Et les performances ?

Cupra annonce que son UrbanRebel serait capable d’abattre le 0 à 100km/h en 6,9 secondes. Pas mal pour une citadine sportive mais certaines font mieux, l’actuelle Ford Fiesta ST ne demande que 6,5 secondes pour le même exercice et la Hyundai I20N l’abat en 6,2 secondes. Cependant, UrbanRebel annonce une puissance plus importante que ces dernières sportives avec 226 chevaux qui associé aux batteries pourraient offrir une autonomie très respectable de 440km.

Afin d’en savoir plus, il faut patienter. Cupra annonce le lancement en série pour 2025.