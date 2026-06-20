Cupra Tavascan : une nouvelle déclinaison pour renforcer le style du SUV électrique

Cupra continue d’enrichir l’identité visuelle de son SUV électrique Cupra Tavascan avec l’arrivée d’une nouvelle série spéciale Black Edition. Fidèle à la stratégie de la marque espagnole, cette version mise sur une approche stylistique plus radicale, centrée sur des finitions sombres et une cohérence esthétique renforcée.

Cette déclinaison s’inscrit dans une tendance désormais bien installée chez de nombreux constructeurs, qui consiste à proposer des variantes “full black” pour accentuer le caractère et la présence sur la route. Le Tavascan adopte ici une interprétation particulièrement poussée de ce concept.

Un design extérieur uniformisé autour du noir

Le principe de cette Black Edition repose sur la suppression progressive des contrastes habituels au profit d’une ambiance plus homogène et plus sombre. Plusieurs éléments de carrosserie évoluent dans ce sens, avec des entrées d’air avant noircies, des coques de rétroviseurs assorties et des protections de bas de caisse traitées dans la même teinte.

Les jantes, proposées en 20 ou 21 pouces, adoptent elles aussi une finition noir mat, renforçant la cohérence globale du design. Associée à la teinte Noir Minuit, cette configuration pousse le SUV vers une silhouette presque intégralement monochrome, tout en laissant la possibilité d’opter pour d’autres couleurs afin de moduler légèrement le rendu final.

L’ensemble accentue le positionnement dynamique du modèle, en soulignant les lignes tendues et le profil de SUV coupé du Tavascan.

Un habitacle dans la continuité de l’extérieur

L’intérieur suit la même logique esthétique. Cupra introduit des inserts “Soul Black” sur la console centrale et les panneaux de portes, afin de prolonger cette ambiance plus sombre dans l’habitacle. Les sièges baquets en microfibre Dinamica noire complètent l’ensemble, renforçant à la fois le côté sportif et la montée en gamme perçue.

Malgré cette approche plus sombre, le Tavascan conserve ses équipements technologiques et son orientation premium, avec une présentation intérieure déjà largement axée sur le digital et le confort.

Des versions et un positionnement haut de gamme

Cette série Black Edition ne sera pas disponible sur toute la gamme. Elle sera réservée aux versions Endurance associées aux packs Immersive ou Adrenaline, ainsi qu’à la finition VZ, la plus performante de la gamme.

Cette dernière revendique jusqu’à 340 chevaux et une autonomie pouvant atteindre 552 km, des valeurs rendues possibles grâce à la plateforme technique partagée au sein du groupe avec des modèles comme les SUV électriques de Skoda Enyaq et Skoda Elroq dans leurs variantes les plus puissantes.

Ces configurations bénéficient déjà d’un haut niveau d’équipement, incluant notamment sièges électriques chauffants, système audio premium Sennheiser, toit panoramique et suspension pilotée, confirmant la vocation haut de gamme du modèle.

Attendue pour l’été 2026, cette Black Edition vient enrichir la palette du Tavascan, en renforçant son positionnement stylistique. Le prix n’a pas encore été communiqué, un élément clé qui déterminera l’accueil réservé à cette nouvelle déclinaison.