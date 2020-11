Cupra lance son showroom virtuel

La marque sportive de Seat a créé une plateforme en ligne, un lieu virtuel qui doit servir de point de rencontre et de lieu de présentation pour les clients, le réseau et les fans.

Cupra, qui est une marque indépendante depuis 2018, vient de présenter son garage virtuel, le « Cupra e-Garage au Cap Formentor ». Il s’agit d’une plate-forme en ligne, qui prend l’apparence d’une bâtisse à l’architecture moderne située virtuellement sur l’ile de Minorque, face à la Méditerranée, au niveau du cap qui a donné son nom au premier véhicule spécifique à Cupra, le SUV-coupé Formentor. Cette plate-forme a été conçue avec le groupe espagnol Mediapro, le fameux groupe derrière la nouvelle chaîne Téléfoot !

Cet e-garage est un endroit aux multiples utilisations. C’est bien sûr un lieu dédié à la découverte des véhicules de la marque, façon salon virtuel. On peut ainsi tourner autour et découvrir en détail la nouvelle gamme de Cupra. En se promenant, après avoir créé son profil avec un avatar, on peut aussi voir les produits lifestyle de Cupra. D’ailleurs, il est possible d’interagir avec les autres visiteurs du lieu, par tchat ou à la voix.

Cet e-garage sera aussi un moyen de faire plaisir aux fans du constructeur en proposant des concerts d’artistes et des rencontres virtuelles avec les ambassadeurs de Cupra, avec lesquels on pourra discuter. Lors de la présentation de cette plate-forme, le constructeur n’a pas donné de détail. Mais on sait que Cupra est devenu partenaire officiel de l’équipe de foot FC Barcelone et a proposé une pub avec Lionel Messi. On peut donc imaginer une conférence avec le champion argentin.

De son côté, Cupra va se servir de cet e-garage pour se mettre en contact avec son réseau. Ainsi, dans un atrium intégré à ce décor, Cupra a déjà donné des conférences pour ses vendeurs. Assurément, la marque devrait en faire de même pour présenter les prochains véhicules à la presse. Antonino Labate, le Directeur de la Stratégie, du Développement Commercial et des Opérations de Cupra, a souligné que la marque est née à l’ère digitale, cet e-garage permet ainsi de s’adresser à une clientèle de plus en plus connectée. Et cela tombe plutôt bien en ces temps où l’on est confiné !

Problème, pour l’instant, cet espace n’est pas encore ouvert aux clients. Mais ce sera bientôt fait ! En attendant, Cupra mise bien sûr sur la concession bien réelle, qui reste incontournable, même au 21e siècle.