Cupra Born 2025 : son restylage lui fait gagner en maturité !

Alors que les regards se tournent surtout vers la future Cupra Raval, la marque espagnole a choisi de lever le voile sur une évolution de sa compacte électrique Cupra Born. Lancée il y a quelques années et étroitement liée à la Volkswagen ID.3, cette mise à jour de mi-carrière apporte plusieurs améliorations, notamment en matière de design et de technologies embarquées.

Une allure encore plus affirmée

Extérieurement, les changements restent mesurés, mais ils contribuent à renforcer le caractère sportif du modèle. Cupra retravaille notamment la face avant avec une interprétation plus marquée du « Shark Nose », un bouclier plus anguleux et des lignes plus prononcées autour du logo cuivré de la marque. Les projecteurs adoptent également un nouveau dessin qui modernise l’identité visuelle de la compacte.

Le profil conserve ses proportions dynamiques, mais la voiture peut désormais recevoir des jantes de 19 ou 20 pouces accompagnées de pneus plus larges, mesurant 235 mm à l’avant comme à l’arrière. Cette évolution vise à améliorer la tenue de route tout en accentuant l’aspect sportif. Les portières bénéficient aussi d’un éclairage d’ambiance rétroéclairé.

À l’arrière, la signature lumineuse évolue avec un bandeau traversant intégrant un logo éclairé, renforçant la perception de largeur. Le diffuseur redessiné se montre plus imposant et entraîne une modification de l’emplacement de l’attelage, désormais dissimulé sous une plaque d’immatriculation montée sur un système pivotant.

Une nouvelle teinte baptisée Gris Timafaya fait son apparition dans la palette de couleurs. Les dimensions évoluent à peine, la voiture gagnant seulement une dizaine de millimètres pour atteindre environ 4,33 mètres de longueur.

Un habitacle modernisé et plus connecté

L’intérieur profite également de plusieurs évolutions. Les panneaux de portes adoptent de nouveaux matériaux, dont un textile recyclé Dinamica pour les accoudoirs. Les passagers arrière bénéficient désormais de buses de ventilation supplémentaires intégrées à l’accoudoir central, tandis que les versions supérieures reçoivent des sièges baquets dont la structure utilise des polymères recyclés.

Le poste de conduite évolue avec un combiné numérique désormais porté à 10,25 pouces, bien plus grand que l’écran précédent. Le volant reçoit de nouvelles commandes physiques ainsi que des palettes permettant d’ajuster l’intensité du freinage régénératif.

La principale évolution concerne toutefois le système multimédia. Celui-ci repose désormais sur Android Automotive, développé par Google, ce qui permet d’accéder directement à plusieurs applications populaires comme Google Maps, Waze ou Spotify sans passer par un smartphone.

Des motorisations connues

Sous le capot, les évolutions restent limitées. La gamme propose toujours une batterie de 58 kWh associée à un moteur de 190 chevaux et une autonomie d’environ 450 km. Une batterie de 79 kWh est également disponible avec deux niveaux de puissance, 231 et 326 chevaux, pour une autonomie pouvant atteindre environ 600 km.

La recharge rapide peut atteindre 185 kW avec la batterie la plus grande, permettant de récupérer une grande partie de l’énergie en moins de trente minutes. La compacte électrique propose aussi la fonction V2L, qui autorise l’alimentation d’appareils électriques directement depuis la batterie du véhicule.

La production continuera d’être assurée dans l’usine Volkswagen de Zwickau. Les tarifs n’ont pas encore été dévoilés, mais la marque devrait conserver un prix de départ inférieur à 47 000 euros pour rester compétitive sur le marché des compactes électriques.