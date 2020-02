Coronavirus : le Salon de Genève 2020 est annulé !

L’épidémie de coronavirus a eu raison de l’organisation du Salon de Genève, dont l’édition 2020 devait ouvrir ses portes dans quelques jours seulement !

C’est une décision radicale qui a été prise en Suisse. Face à l’épidémie de coronavirus, le Conseil Fédéral vient d’interdire les manifestations de plus de 1000 personnes en Suisse à partir de ce jour. Enorme conséquence de cette décision : l’édition 2020 du Salon de Genève est purement et simplement annulée. Elle devait pourtant ouvrir ses portes la semaine prochaine, à partir de lundi après-midi pour la presse et jeudi pour le public. Dans un communiqué, le Conseil Fédéral indique qu’il est conscient des « conséquences majeures » de cette décision. Mais il souligne qu’avec cette mesure, « il s’agit d’endiguer la propagation du coronavirus en Suisse ». Plusieurs cas ont été répertoriés chez nos voisins helvètes.

Mercredi soir, les organisateurs du Salon de Genève avaient pourtant confirmé l’organisation du salon, invitant cependant les constructeurs à renforcer les contrôles de leur personnel. Ils avaient aussi prévu de renforcer le nettoyage et la désinfection des endroits sensibles. Mais la décision est donc venue des autorités. L’annulation tombe au plus mauvais moment pour le salon, l’installation des stands étant quasiment bouclée ! Mais il faut dire que l’endroit était à risque, avec en temps normal plus de 600.000 visiteurs en onze jours. Le plus grand danger était peut-être les journées presse, avec plusieurs milliers de journalistes venus des quatre coins du monde, qui seraient ensuite repartis chez eux dans la semaine !

La situation est donc inédite, c’est la première annulation du Salon de Genève. Les constructeurs vont maintenant devoir revoir leur plan de communication, de nombreuses voitures ne devant être dévoilées que le 3 mars, par exemple l’Audi A3 ou la nouvelle Fiat 500 électrique. On est curieux de voir comment ils vont s’adapter à ce grand bouleversement.