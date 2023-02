Continental a une solution pour empêcher les vols de voitures

Personne ne veut se faire voler sa voiture mais même en prenant des précautions, nous ne sommes pas à l’abri de se faire dérober son véhicule. Et les nouvelles voitures avec des technologies d’ouverture et démarrage sans clé ne font pas exception. Continental aurait donc développé un système permettant de ne plus se faire voler sa voiture en utilisant une technologie que l’on a tous ou presque dans sa poche.

La reconnaissance faciale

L’entreprise propose une ingénieuse utilisation de la reconnaissance faciale. Une technologie bien présente dans nos quotidiens car elle équipe la plupart des smartphones vendus actuellement et cela peut se comprendre facilement. En effet, elle ne demande aucune action particulière si ce n’est que regarder son smartphone, ce dernier va analyser le visage qui se présente à lui et il est capable de reconnaître avec précision le visage de son propriétaire. Une technologie qui a donc fait ses preuves et qui selon Continental pourrait éviter bien des vols de voiture.

Un écran embarqué dans le véhicule

Continental souhaite embarquer un écran dans le véhicule utilisant cette technologie. On peut alors imaginer un combiné d’instruments de conduite numérique ayant la capacité de reconnaître la personne dans le siège conducteur. S’il ne s’agit pas d’une personne autorisée alors il serait impossible de démarrer. Cette utilisation prometteuse de la reconnaissance faciale est pour l’instant au stade de projet mais elle va être présentée au Mobile World Congress 2023 qui se déroule à Barcelone