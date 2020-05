Citroën : la petite électrique Ami disponible à la commande

Une voiture électrique neuve pour 6.000 €, c’est possible ! Mais l’Ami n’est pas une voiture comme les autres !

Citroën pouvait-il rêver un meilleur timing ? Son Ami est lancée en même temps que le déconfinement. Le moment semble parfait tant la voiture peut attirer une clientèle à la recherche d’un nouveau moyen de déplacement en zone urbaine après l’épidémie, celle qui veut éviter la foule des transports collectifs ou celle qui n’a pas envie de faire du vélo ou de la trottinette, du moins pas tous les jours. L’Ami peut ainsi être l’engin idéal.

C’est un quadricycle compact, long de 2,41 mètres, qui peut embarquer deux personnes. Grande différence par rapport à une Renault Twizy : la carrosserie est intégralement fermée. Le véhicule est limité à 45 km/h, comme une voiture sans permis et intègre une petite batterie de 5,5 kWh qui donne une autonomie de 75 km. On est donc loin d’une « vraie » voiture, mais l’Ami semble parfaite en seconde voiture pour se déplacer en zone urbaine, sans craindre les restrictions de circulation.

De conception économique, elle est proposée à des prix très agressifs. La variante de base « Ami Ami » est à 6.900 €, mais il y a un bonus de 900 €, soit 6.000 €. La version « My Ami » à 7.300 € (6.400 € avec le bonus) permet d’avoir une présentation plus colorée (enjoliveurs, stickers) et des éléments fonctionnels (filet de porte, tapis de sol, bac de rangement sur la planche de bord, crochet pour sac, attache pour smartphone avec connexion USB…). Au sommet de la gamme, il y a les « My Ami Pop » et « My Ami Vibe », à 7.800 et 8.260 € (soit 6.900 et 7.360 € avec bonus). Ces modèles ont des éléments de personnalisation spécifiques.

Citroën ouvre donc aujourd’hui les commandes pour un achat comptant. La commande se fait en ligne et il est possible d’être livré à domicile (forfait à 200 €). La marque propose aussi des offres de location longue durée sur 24, 36 ou 48 mois. Avec 48 mois, la My Ami est affichée à 19,99 € par mois, soit le prix d’un forfait téléphonique. Il y a toutefois un gros apport à verser, 3.041 € bonus compris. Mais là encore, ce peut être une solution idéale pour avoir un deuxième véhicule à peu de frais. Pourquoi pas aussi pour remplacer le scooter d’un jeune, le modèle pouvant être conduit dès 14 ans.