Citroën C5 X : un kit pour la rapprocher de la CX

La France et son savoir-faire rayonnent dans le monde. Cela est vrai pour la mode, la cuisine ou encore l’architecture mais pour l’automobile on a souvent tendance à penser le contraire. Cependant les chinois de Bai Ning’s Car Time prouvent l’inverse en modifiant une Citröen C5 X avec comme inspiration l’emblématique Citröen CX.

Un kit esthétique

On se souvient de la Citröen CX pour son design sculpté par le vent. L’aérodynamisme comme maître mot qui avait poussé les designers à cacher les roues arrière. Bai Ning’s Car Time a repris cet élément marquant pour l’installer sur sa C5 X. Toujours pour une question d’aérodynamisme, les jantes de la CX étaient pleines. Le youtubeur a repris le même design pour sa Citröen.

Jusqu’à installer des suspensions pneumatiques

Les Citröen des années 80, 90 et début des années 2000 avaient une suspension pneumatique. Un équipement de pointe pour son époque permettant de modeler son amortissement en fonction du comportement souhaité. De plus, elle pouvait varier la garde au sol du véhicule. Dans sa folie passionnelle, le chinois a installé une suspension pneumatique. Devinez quoi, sa C5 X peut se lever et se baisser de 10 cm.

À Abcmoteur on doit avouer que la transformation est réussie et donne un style délicieusement rétro à cette C5 X. Peut-être que l’initiative va inspirer Citröen pour une série spéciale à l’avenir.