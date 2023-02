Citröen C5 X : nouvelle motorisation hybride

La Citröen C5 X était proposée jusqu’à présent avec une motorisation Hybride Rechargeable 225 e-EAT8 mais aussi avec une motorisation PureTech 180 thermique. Pour remplacer cette dernière et donner un accès plus abordable à la technologie hybride Citröen lance une nouvelle motorisation Hybride Rechargeable 180 e-EAT8. Découverte de cette dernière sur Abcmoteur

Deux moteurs pour plus d’avantages

Comme évoqué en introduction, cette motorisation vient en remplacement de la PureTech 180 et en complément de l’Hybride Rechargeable 225 e-EAT8. Pour cela, l’Hybride Rechargeable 180 e-EAT8 embarque un moteur thermique essence de 150 chevaux et un moteur électrique de 81 kW lui permettant de revendiquer une puissance de 180 chevaux et 360 Nm de couple. Les consommations sont toujours contenues et les émissions de CO2 sont annoncées à 27 g/km.

Jusqu’à 71 km d’autonomie électrique

L’un des principaux avantages à proposer une motorisation hybride rechargeable est de pouvoir rouler en tout électrique pendant quelques kilomètres. Jusqu’à 71 km en ville selon le cycle WLTP et 62 km en extra-urbain toujours selon ce cycle. Ces autonomies sont obtenues grâce à une batterie de 12,4 kWh.

De plus, l’électricité permet d’avoir des reprises plus convaincantes que la PureTech 180 en raison de la disponibilité immédiate de la puissance de l’électricité. Elle est donc plus dynamique tout en étant plus respectueuse de l’environnement.