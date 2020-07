Chassé-croisé de l’été : attention au samedi classé noir

Bison Futé sort le drapeau noir pour le samedi 1er août, jour du traditionnel chassé-croisé entre juilletistes et aoûtiens. Ce sera rouge (foncé) ce vendredi.

Il arrive ! Quoi ? Le jour le plus redouté de l’été sur les routes. On ne peut d’ailleurs faire mieux niveau calendrier puisque le célèbre chassé-croisé tombe le samedi 1er août. La circulation sera extrêmement dense dans le sens des départs. La consigne de Bison Futé est claire : mieux vaut éviter ce samedi et attendre dimanche. Pour ceux qui souhaiteront prendre de l’avance le vendredi, ce sera aussi compliqué, avec déjà un drapeau rouge sur l’ensemble du pays. Voici les prévisions de Bison Futé et ses conseils pour éviter, ou plutôt limiter la galère.

Vendredi 31 juillet > Rouge pour les départs, orange pour les retours

Pour les départs : Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 7h ou entre 10 h et 14 h.

Evitez de quitter ou regagner les grandes métropoles entre 14 h et 20 h.

Evitez l’autoroute A6 entre Beaune et Lyon de 10 h à 19 h.

Evitez l’autoroute A7 entre Lyon et Salon-de-Provence de 10 h à 20 h.

Evitez l’autoroute A9 entre Nîmes et Narbonne de 9 h à 21 h.

Evitez l’autoroute A10 à hauteur de Bordeaux entre 6 h et 20 h.

L’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc sera très compliqué, avec plus de 2 heures d’attente entre 12 h et 16 h. Pour les retours : Rentrez ou traversez l’Île-de-France avant 14 h ou après 20 h.

Evitez de quitter ou regagner les grandes métropoles entre 15 h et 18 h.

Evitez l’autoroute A7 entre Orange et Lyon de 10 h à 20 h.

Evitez l’autoroute A9 entre Narbonne et Orange de 11 h à 19 h.

Evitez l’autoroute A61 entre Narbonne et Toulouse et l’A62 entre Toulouse et Bordeaux, de 15 h à 20 h.

Samedi 1er août > Noir pour les départs, orange pour les retours

Pour les départs :

En Île-de-France accédez au péage de l’A10 avant 6 h ou après 12 h,

Evitez de quitter ou regagner les grandes métropoles, entre 6 h et 20 h.

Evitez l’autoroute A10 entre Orléans et Tours de 8 h à 13 h et de Niort à Bordeaux entre 7 h et 18 h.

Evitez l’autoroute A63 de Bordeaux vers l’Espagne entre 8 h et 13 h.

Evitez l’autoroute A11 entre Paris et Angers de 10 h à 13 h.

Evitez l’autoroute A13 entre Rouen et Caen de 10 h à 17 h.

Evitez l’autoroute A7 entre Lyon et Marseille de 5 h à 20 h.

Evitez l’autoroute A9 entre Orange et l’Espagne de 7 h à 18 h.

Evitez l’autoroute A20 entre Limoges et Brive-la-Gaillarde, l’A75 entre Clermont-Ferrand et Montpellier de 9 h à 18 h.

Evitez l’autoroute A61 entre Carcassonne et Narbonne de 9 h à 15 h.

Evitez l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry de 9 h à 17 h.

Pour les retours :

En Île-de-France accédez au péage de l’A10 avant 14 h ou après 18 h.

Evitez de quitter ou regagner les grandes métropoles de 9 h à 18 h.

Evitez l’autoroute A10 entre Bordeaux et Niort, de 10 h à 17 h (20 h au niveau de Bordeaux).

Evitez l’autoroute A7 entre Lançon-de-Provence et Lyon, l’A9 entre Narbonne et Orange de 9 h à 17 h.

Evitez l’A71 à hauteur de Clermont-Ferrand de 12 h à 16 h.

Evitez l’autoroute A62 entre Toulouse et Bordeaux de 10 h à 16 h.

Dimanche 2 août > Rouge et orange pour les départs, vert pour les retours

Pour les départs :

En Île-de-France accédez au péage de l’A10 avant 9 h ou après 14 h.

Evitez de quitter ou regagner les grandes métropoles, entre 10 h et 20 h.

Eviter l’autoroute A10 entre Tours et Bordeaux de 10 h à 20 h.

Evitez l’autoroute A7 entre Lyon et Marseille de 9 h à 21 h.

Evitez l’autoroute A9 entre Orange et Narbonne de 10 h à 20 h.

Evitez l’autoroute A20 entre Limoges et Brive-la-Gaillarde, de 11 h à 18 h.

Evitez l’autoroute A62 entre Agen et Toulouse de 16 h à 20 h.

Evitez l’autoroute A61 entre Toulouse et Narbonne de 10 h à 15 h.