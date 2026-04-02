Ce constructeur allemand prépare une citadine électrique ultra-sportive sur le Nürburgring

Opel poursuit activement la mise au point de sa prochaine citadine sportive électrique, la future Corsa GSE, actuellement engagée dans une phase de tests intensifs sur l’un des circuits les plus redoutés au monde.

Le retour de la sportivité chez Opel en version électrique

Au sein de Opel, la montée en puissance de l’électrique ne se limite pas aux modèles du quotidien. La marque entend également réaffirmer son héritage sportif, désormais transposé à l’ère des batteries. Intégrée au groupe Stellantis, Opel bénéficie d’une plateforme technique commune qui ouvre la voie à une nouvelle génération de petites sportives électriques.

La future Opel Corsa dans sa déclinaison GSE s’inscrit pleinement dans cette stratégie. Cette version hautes performances devrait afficher une puissance d’environ 280 chevaux, associée à un différentiel autobloquant sur le train avant, un équipement destiné à maximiser la motricité et l’efficacité en conduite dynamique. Une configuration que l’on retrouve déjà dans le Mokka GSE.

Ce bloc électrique est partagé avec d’autres modèles du groupe, confirmant une synergie technique déjà visible sur les futures versions sportives de la Peugeot e-208 ou encore de la Lancia Ypsilon HF.

Des essais poussés sur la Boucle Nord du Nürburgring

Pour valider son comportement dynamique, Opel a choisi le Nürburgring Nordschleife comme terrain d’expérimentation. Ce circuit mythique, long de plus de 20 kilomètres, est considéré comme l’un des bancs d’essai les plus complets pour juger l’équilibre d’un châssis, en raison de son relief, de ses enchaînements rapides et de ses virages particulièrement exigeants.

Ces séances permettent aux ingénieurs de peaufiner l’agilité, la précision de direction et la gestion thermique du système électrique, des paramètres essentiels pour une citadine sportive moderne.

La Corsa GSE devrait reposer sur une batterie d’environ 54 kWh. Selon les réglages et les pneumatiques choisis, l’autonomie estimée pourrait dépasser les 350 km en cycle WLTP. Un chiffre qui reste cohérent avec son positionnement, d’autant que les performances attendues privilégient clairement l’efficacité dynamique.

Le choix des pneumatiques jouera un rôle déterminant : entre des gommes orientées circuit et des pneus davantage axés sur l’efficience, les écarts d’autonomie pourraient être sensibles.

Une présentation attendue à Paris

La version de série de la Opel Corsa GSE devrait être dévoilée lors du prochain Mondial de l’Auto de Paris. Elle marquera probablement la fin de carrière de la génération actuelle, alors que le segment des citadines électriques sportives devient de plus en plus concurrentiel.

Face à des références comme l’Alpine A290 ou certaines déclinaisons dynamiques chez MINI, Opel mise sur une proposition plus radicale au sein de la galaxie Stellantis, avec un niveau de puissance et un dispositif de motricité qui pourraient en faire l’une des propositions les plus performantes de sa catégorie.