Canicule : comment bien gerer sa climatisation ?

Ce lundi 18 juillet 2022 des records de chaleur ont été battus. 42 degrés à Nantes ou encore 39,5 degrés à Brest, les Bretons ont dû rallumer leur climatisation qui fonctionne moins souvent que le chauffage. Face à ces chaleurs suffocantes nous avons décidé à Abcmoteur de vous faire une liste des comportements à adopter avec sa climatisation.

Ouvrir les fenêtres

Si vous avez eu le malheur de garer votre voiture en plein soleil ces derniers jours, votre habitacle ressemble plus à un four qu’à un intérieur de voiture. Afin de faire descendre rapidement la température de votre véhicule rapidement, il faut d’abord ouvrir les fenêtres en grand permettant de faire un courant d’air. Sur certains véhicules, vous pouvez même le faire avant de monter à bord avec un appui long sur le bouton déverrouillage de votre clé.

Mettre en route la climatisation avec les vitres fermées

Lorsque la température dans votre habitacle est devenue moins suffocante, il est alors temps de fermer les fenêtres et de mettre en route la climatisation. Procéder dans ce sens permet de ne pas faire forcer la climatisation en la mettant au minimum alors que le température dépasse les 50 degrés dans la voiture.

Comment utiliser la climatisation ?

Sous de fortes températures, voir des températures caniculaires le mieux est d’alterner entre climatisation et ventilation. Ainsi vous vous servez de la climatisation lorsqu’il fait trop chaud à votre goût et de la ventilation lorsque la température est correcte. De ce fait, vous limiterez la consommation de carburant en limitant le temps de marche de la clim qui est un appareil qui augmente la consommation du véhicule. Si votre climatisation est équipée du mode auto (automatique) le fonctionnement est basé sur le même principe faisant fonctionner la clim lorsque la température est supérieure à celle souhaite, elle régule une fois la température souhaitée atteinte.

Quelle température régler ?

Il n’est pas judicieux de mettre une température trop basse. Cela fera forcer votre compresseur de climatisation de manière inutile car souvent les températures sous 20 degrés ne peuvent pas être atteintes lorsque les températures sont brûlantes comme en ce moment. De ce fait, il est conseillé de ne pas descendre de plus de 6 degrés par rapport à la température extérieure. Toutefois, s’il fait 40 degrés cela donne en théorie un réglage à 34 degrés. Aucune climatisation ne peut avoir un réglage aussi haut. Nous vous conseillons alors de vous rapprocher des 26 ou des 28 degrés ce qui vous évitera un choc thermique en sortant de la voiture.

Remettre en route une climatisation

Si vous climatisation ne souffle plus d’air frais, il y a de fortes chances que le gaz soit à changer. Une recharge coûte environ 50€. Attention sur les véhicules anciens, il faut des buses de raccord adaptées permettant de mettre les nouveaux gaz. Si la recharge ne permet pas de faire fonctionner la climatisation il sera alors temps de vérifier le fonctionnement du condensateur qui coûte en moyenne 150€ ou le compresseur qui lui vaut environ 400€. Le prix de la tranquillité et du confort.

En tout cas avec ces fortes chaleurs on pense à tous ceux qui roulent dans un véhicule qui n’est pas équipé de la climatisation et nous vous apportons tout notre soutien et respect.