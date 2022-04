Bugatti dévoile une nouvelle montre de haute horlogerie

Automobile et montre sont deux mondes intimement liés. Chaque manufacture horlogère à son chronographe et chaque marque automobile (ou presque) ont participé au développement d’une montre en lien avec son histoire. Les passionnés d’automobiles sont aussi régulièrement attirés par l’horlogerie, ce n’est pas moi qui vous prouverai le contraire. Alors quand Bugatti lance un projet horloger, il me semble intéressant de vous le partager.

57 exemplaires en hommage

Les productions Bugatti sont rares et cette montre n’y déroge pas, il n’y aura que 57 unités produites en collaboration avec l’horloger américain Jacob & Co. Cette pièce baptisée Jean Bugatti rend hommage au fils d’Ettore Bugatti qui a été ingénieur et pilote d’essai dans l’entreprise familiale avant de connaître un destin tragique.

Haute horlogerie

Les montres de la manufacture Jacob & Co sont toujours de très belles œuvres. La Jean Bugatti est annoncée comme “le projet d’horlogerie le plus ambitieux jamais réalisé par la maison Jacob & Co”. Son boîtier de 46mm est de grand diamètre et peut-être en or rose ou en or blanc. Le design est composé de 470 pièces mais gardant la montre ultra-mince.

Le cadran est soit crème ou bleu avec des indexes aux formes cursives ainsi que des aiguilles bleues. Elles servent pour le chronographe et s’inspirent d’un compteur automobile, les aiguilles ne font pas un tour classique. La marque commente “lorsque chacune des deux aiguilles du chronographe atteint la fin de sa course, elles reviennent d’un coup en arrière, définissant un double mouvement chronographe rétrograde ». Quant à l’heure, elle se lit sur les aiguilles rouges. Les deux ouvertures dans le cadran abritent chacune un tourbillon volant une minute, ils abritent également le logo « EB » du constructeur automobile français.

Le prix de cette montre n’est pas divulgué pour l’instant par la marque. Néanmoins, il ne serait pas étonnant de le voir affiché avec 6 chiffres et d’observer une augmentation de ces tarifs sur le marché gris horloger.