Bugatti Chiron Profilée : elle s’est vendue à un prix impressionnant

Comment mieux finir la vie de la Bugatti Chiron et du moteur W16 que par une version spéciale et unique de la Chiron ? La Bugatti Chiron Profilée rempli parfaitement ce rôle. En marge du salon Rétromobile de Paris, l’exemplaire unique vient d’être vendu par la maison de ventes aux enchères RM Sotheby’s.

Un exemplaire unique

Lorsque l’on découvre cette Bugatti Chiron Profilée, on remarque un aérodynamisme encore plus travaillé que sur la Bugatti Chiron. L’aileron est fixe et intégré directement à la carrosserie mais aussi des jantes spécifiques à cette Profilée qui reprennent le dessin de la calandre en fer à cheval des Bugatti. Sa teinte est exclusive au modèle l’Argent Atlantique qui se marie parfaitement avec le bleu Royal Carbon.

L’habitacle est évidemment couvert de matériaux luxueux. Du cuir tissé est présent sur la console centrale, le tableau de bord, les panneaux de porte et le médaillon à l’arrière. Les sièges sont quant à eux recouvert de cuir matelassé « Gris Rafale » et « Deep Blue » tandis que le volant est en cuir bleu nuit.

Le chant du cygne

Cette Bugatti Chiron Profilée embarque la toute dernière itération du W16 Bugatti. Ce moteur à 16 cylindres pour une cylindrée totale de 8,0 litres et doté de 4 turbos est complètement unique dans la production automobile. Apparu dans la Bugatti Veyron, il semblerait que sa disparition de la production ce fait avec la Bugatti Chiron Profilée. Pour lui rendre un dernier hommage, les ingénieurs de Bugatti ont doté cette mécanique d’un petit truc en plus soit 100 chevaux. La puissance maximale délivrée est donc de 1 600 chevaux, ce qui lui permet des performances de tout premier plan avec un 0 à 100 km/h en seulement 2,3 secondes, un 0 à 200 km/h en 5,5 secondes, et un 0 à 300 km/h en 12,4 secondes (des voitures récentes vont moins vite pour atteindre 100 km/h). En ce qui concerne la vitesse de pointe, elle est fixée à 380 km/h principalement en raison de rapports de transmission plus courts.

C’est au terme d’une enchère passionnante à suivre que la maison RM Sotheby’s a adjugé cette dernière Bugatti Chiron au prix de 8,7 millions d’euros. Le prix de l’exclusivité mais qui pourrait s’avérer un très bon investissement pour son nouveau propriétaire.