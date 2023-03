Bruno Le Maire s’oppose à l’Allemagne et au carburant synthétique

Les négociations autour du carburant synthétique dans le projet de loi d’interdiction des véhicules thermiques battent leur plein au Parlement européen de Strasbourg. À cette occasion, Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances élève la voix contre l’Allemagne.

Une « faute environnementale »

Alors que l’UE semble décidée à offrir un compromis sur les carburants synthétiques afin de satisfaire tous les pays européens, Bruno Le Maire hausse la voix et qualifie cette décision de « faute environnementale ». En effet, selon lui permettre à une poignée d’automobilistes de rouler avec un carburant renouvelable et faiblement polluant serait un désastre pour la planète. Il se déclare être préparé à tenir tête à l’Allemagne sur ce sujet précis.

Une incohérence économique

Selon le ministre français, miser sur les carburants synthétiques est une incohérence économique et expose l’Europe à accumuler un retard technologique sur la Chine qui développe rapidement et massivement les batteries et véhicules électriques. Cependant autoriser les carburants synthétiques ne signifie pas abandonner le développement des véhicules électriques, il serait complémentaire car il permet de garder l’émotion d’un moteur essence tout en polluant moins. Les véhicules circulant avec ce type de carburant resteront dans des proportions très faibles et l’immense majorité des véhicules vendus en 2035 devraient être électriques. D’autant plus que les prix des carburants synthétiques s’annoncent déjà élevés avec plus de 2€ par litre, ce qui n’est pas une affaire en comparaison au sans-plomb ou au superéthanol E85.

L’argumentaire de Bruno Le Maire semble alors bancal et la prise de position pourrait davantage relever d’un conflit d’ego plutôt qu’une véritable volonté de défendre l’environnement.