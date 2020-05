Emmanuel Macron a dévoilé les nouveaux montants du bonus écologique. L’aide est plus généreuse pour les électriques et concerne à nouveau les hybrides rechargeables.

Dès le début de l’épidémie, le gouvernement savait que la filière automobile serait fortement impactée. Un plan d’aide à la relance a rapidement été évoqué pour éviter une catastrophe économique, car le secteur représente 400 000 emplois directs en France et 900 000 en comptant les services qui y sont associés.

Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, s’est vite montré favorable à de nouvelles aides à l’achat pour inciter les clients à revenir dans les concessions. Mais il a du départ imposé une condition : favoriser l’achat de véhicules plus propres. Pas question donc de mettre en place une nouvelle prime à la casse générale. Le gouvernement a décidé d’agir sur ce qui existe déjà, notamment le bonus écologique. On rappelle que celui-ci avait été revu à la baisse le 1er janvier 2020, notamment pour les entreprises.

L’Etat fait donc marche arrière. Lors d’un déplacement dans une usine Valeo dans le Pas-de-Calais, le président de la République a dévoilé les nouveaux montants du bonus pour les véhicules électriques.

Pour les particuliers, l’aide, qui était depuis quelques années de 6.000 € maximum, remonte à 7.000 €.

Pour les entreprises et les collectivités, l’aide avait été divisée par deux en janvier à 3.000 €. Elle remonte à 5.000 €.

La grande nouveauté, c’est l’ajout d’un bonus pour les hybrides rechargeables. Il sera de 2.000 €. Cela avait été demandé par les marques françaises, qui lancent plusieurs modèles du genre : Captur, C5 Aircross, 3008…

Le chef de l’Etat n’est pas entré dans les détails. On ne sait pas encore s’il y aura des critères de prix maximum pour les véhicules achetés. Début 2020, il n’y avait ainsi plus de bonus pour un modèle de plus de 60.000 €. On précisera dès que les infos seront communiquées.