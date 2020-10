Bonus écologique : attention, il va baisser en 2021

Le montant de l’aide sur les électriques et les hybrides rechargeables va diminuer le 1er janvier 2021. C’est donc le moment d’acheter pour profiter de meilleurs bonus.

Si vous avez prévu d’acheter une voiture électrique ou hybride rechargeable, dépêchez-vous ! Lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2021, Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, a dévoilé les montants des bonus pour 2021. Et ils seront en baisse ! Pour une voiture électrique, le coup de pouce maximal (pour un modèle de moins de 45.000 €, batterie comprise) sera de 6.000 €. Pour les hybrides plug-in (sous 50.000 €), le coup de pouce tombera à 1.000 €.

Actuellement, l’Etat accorde jusqu’à 7.000 € pour une électrique (sous 45.000 €, dans la limite de 27 % du prix d’achat) et 2.000 € pour un hybride rechargeable. Ces sommes seront valables pour toutes les commandes jusqu’au 31 décembre 2020. Si le principe appliqué traditionnellement est conservé, on pourra se faire livrer jusqu’au 31 mars 2021. Pour les commandes passées dès le 1er janvier, ce sera donc les montants revus à la baisse. Il serait dommage de perdre 1.000 € d’aide si vous avez un projet d’achat !

On peut toutefois reconnaître que le gouvernement est plus généreux que ce qui était prévu initialement. En effet, fin 2019, il avait un autre calendrier du bonus en tête. Celui pour les électriques devait tomber à 5.000 € en 2021. Mais la crise du coronavirus est passée par là. Pour relancer les ventes après le confinement, le gouvernement a donc boosté les aides. Le bonus est ainsi passé de 6.000 € à 7.000 € le 1er juin. En 2021, pour les électriques, on reviendra donc simplement au niveau de début 2020. Et du côté des hybrides rechargeables, il n’y avait rien avant le 1er juin.