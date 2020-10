Bonus écologique : 1000 € pour les électriques d’occasion

Bonne nouvelle : le gouvernement va créer un nouveau bonus écologique pour les véhicules électriques d’occasion. Et tous les Français en profiteront.

Il y a quelques semaines, le gouvernement a présenté les montants des bonus pour l’année 2021. Pour les voitures électriques neuves, l’aide maximale repassera de 7.000 à 6.000 € (elle avait été augmentée de 6.000 à 7.000 € le 1er juin pour aider à la reprise des ventes après le confinement). Toutefois, même en prenant en compte le bonus, le prix d’une voiture électrique reste élevé pour la plupart des Français.

La solution peut être de se tourner vers l’occasion, avec une offre qui commence à se développer. En effet, la plupart des électriques sont prises sous forme de location, celles-ci se retrouvent donc sur le marché de la seconde main une fois que leur propriétaire arrive au bout de leur contrat. Sur le site Internet de Renault, plus de 1.500 Zoé d’occasion sont listées.

Mais avec l’occasion, pas de bonus. Jusqu’à présent. Car c’est la bonne nouvelle du jour. Le gouvernement a officialisé la création en 2021 d’un nouveau bonus écologique pour les voitures électriques d’occasion ! Son montant sera de 1.000 €. Tous les Français pourront profiter de cette aide, il n’y aura pas de condition de revenu.

Et cette aide pourra (visiblement) être cumulée avec la prime à la conversion. On ne connaît toutefois pas encore les montants prévus pour 2021. Actuellement, la prime pour les plus modestes est de 5.000 €. Ce qui donnerait pour l’achat d’une électrique d’occasion, avec mise à la casse d’un modèle au moins Crit’Air 3, 6.000 € d’aide de l’Etat. De quoi grandement faciliter l’achat d’un véhicule branché.