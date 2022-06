BMW X1 et iX1 : Des motorisations pour tous

Le BMW X1 en arrive à sa troisième génération et avec celle-ci arrive un florilège de motorisations thermique, à hybridation légère ou rechargeable et électrique. Découverte de la nouvelle version du petit SUV BMW qui s’est déjà écoulé à 1,9 million d’exemplaires.

Le nouveau style BMW

Le X1 adopte les nouveaux codes du design de la marque à l’hélice avec une calandre plus imposante et des lignes plus saillantes. Il atteint maintenant 4m50 après avoir grandi de 53mm, il mesure 1m64 de haut et 1m84 de large. Le BMW X1 est donc plus imposant sur tous les plans. Grâce à ces nouvelles mensurations, l’empattement s’allonge de 22mm pour améliorer l’espace pour les jambes des passagers arrière.

Le style évolue grandement en comparaison à la première génération de X1 qui ressemblait à une Série 1 rehaussée, aujourd’hui le X1 se rapproche du style et des mensurations de son grand frère X3. Il adopte aussi des nouveaux boucliers aux effets nervurés, des phares allongés et des passages de roues noirs.

Des motorisations en pagaille

Le BMW X1 propose deux versions d’entrée de gamme essence à deux roues motrices. Les sDrive 18i de 136 ch ou sDrive 18d de 150 ch constituent la porte d’accès à la troisième génération.

Deux versions hybrides 48V arrivent dans la gamme avec un moteur électrique de 19 chevaux. Le xDrive23i essence offre une puissance de 218 chevaux avec une consommation de 6,5 l/100 km et une émission de CO2 de 146 g/km, une version diesel xDrive23d revendique 211 chevaux pour un appétit de 4,8 l/100 km et 125g de CO2 émis par km.

L’ensemble de ces motorisations susdites obtiennent la boîte de vitesses automatique à double embrayage comptant 7 rapports.

Une version électrique fait son apparition dans la gamme du X1. Elle dispose de 4 roues motrices avec un moteur sur chaque essieu. Ce qui lui confère la puissance totale de 313 chevaux et 494 Nm de couple. Le rayon d’action électrique se fait alors 413 à 438 km grâce à la batterie de 64,7 kWh.

Enfin des versions hybrides rechargeables sont proposées avec deux puissances différentes. La première est la xDrive 25e avec un moteur essence à 3 cylindres 1,5 litre développant 136 chevaux couplés à un moteur électrique de 109 chevaux soit une puissance cumulée de 245 chevaux. La seconde est équipée du même moteur thermique mais avec une puissance de 150 chevaux et un moteur électrique de 177 chevaux ce qui lui offre une puissance utilisable de 326 chevaux, c’est donc pour l’instant le X1 le plus puissant.

Pour ces deux motorisations, l’autonomie électrique s’approche des 90km selon l’utilisation du conducteur.

Nouvel habitacle

La troisième génération de X1 reprend la planche de bord de son cousin Série 2 Active Tourer qui repose sur la même plateforme UKL. La console centrale est donc flottante et reçoit deux écrans numériques. Une instrumentation de 10,25 pouces et un système infodivertissement un peu plus grand, 10,7 pouces.

Cette nouvelle génération du petit SUV de BMW se facture 42 750€ dans sa finition d’entrée de gamme First avec le petit moteur du X1, le sDrive18.