La première grosse nouveauté de l’après-confinement va faire jaser ! La nouvelle Série 4 Coupé reçoit une calandre aux haricots démesurés.

Plus les années passent, plus BMW fait grossir ses haricots. Cela n’est pas limité aux SUV. La Série 7 restylée a osé de très grandes ouvertures et même la dernière Série 1 interpelle avec son groin. Mais ce n’est rien à côté de cette toute nouvelle Série 4, la G22. BMW a bel et bien osé en série l’immense calandre vue sur le concept l’année dernière, et cela concerne toute la gamme, pas seulement les sportives. La marque y voit un clin d’oeil à d’anciens modèles, comme la 328.

Au moins, la Série 4 se fait agressive avec ce nez anguleux, associé à des optiques acérées, façon regard froncé. Le reste de la silhouette est aussi plus dynamique, avec une silhouette qui tend vers le fastback, grâce à une ligne d’épaule plus marquée. A l’arrière, les feux partent en direction du logo, sans toutefois former un bandeau. Mais la signature lumineuse occupe bien la poupe. La voiture s’étire sur 4,77 mètres, soit 13 cm de plus que l’ancienne… et seulement 8 cm de moins que la Série 8.

Trois moteurs pour commencer

La Série 4 reprend la planche de bord de la Série 3. On a ainsi sur les versions hautes une instrumentation numérique 12,3 pouces et un écran central placé dans la continuité, mais toujours orienté vers le conducteur, en 8,8 ou 10,25 pouces. La banquette arrière est dessinée pour deux et le coffre annonce un volume de 440 litres. BMW pense à la modularité, avec un dossier qui se replie en 40/20/40.

Trois variantes techniques sont disponibles au lancement. L’entrée de gamme est une 420i avec quatre cylindres de 184 ch. Le haut de gamme est une sportive M440i avec six cylindres en ligne de 374 ch. Il y a une offre diesel, la 420d, avec quatre cylindres 190 ch. Ce dernier propose en option la transmission intégrale xDrive, de série sur la M440i. Tous ces moteurs ont une boîte automatique 8 rapports. Les 420d et M440i sont équipées d’une microhybridation avec alterno-démarreur 48V.

Côté équipements, il y a selon les versions un système de marche arrière automatisée (si vous vous coincez dans une impasse par exemple), un assistant de changement de direction qui s’aide du GPS, un affichage tête-haute amélioré ou encore un Drive Recorder, qui enregistre des séquences vidéo (jusqu’à 40 secondes) de l’environnement du véhicule. La nouvelle Série 4 Coupé arrivera dans les concessions en octobre. Le prix de base est de 48.000 €.