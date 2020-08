BMW va lancer une M3 break !

C’est officiel : la prochaine génération de la M3 sera déclinée en berline et en break Touring. Avec cette nouvelle silhouette, BMW répondra à l’Audi RS4.

La M3 va bientôt monter le volume ! BMW a officialisé l’arrivée prochaine d’une variante Touring de sa familiale sportive. Le constructeur préfère prendre les devants car il indique lui même qu’un des premiers prototypes s’apprête à prendre la route près de Munich et sera sûrement débusqué par des chasseurs de scoop. Il faudra toutefois être patient car le constructeur annonce que cette M3 Touring sera prête dans deux ans. Avant cela, il y aura bien sûr la berline, qui sera elle présentée en septembre 2020, en même temps que la M4 Coupé. La M4 Cabriolet arrivera en 2021.

Avec cette M3 Touring, BMW comblera un vide dans son offre de sportives. Le modèle viendra ainsi rivaliser avec l’Audi RS4 et la Mercedes Classe C 63 AMG break. Ce ne sera toutefois pas le premier break M. Une M5 Touring a existé en 1992 puis en 2007. Un concept de M3 Touring avait été imaginé il y a 20 ans, sans suite en série donc. L’annonce du jour est accompagnée d’une image teaser, où l’on devine les quatre sorties d’échappement.

Cette silhouette permettra d’avoir donc les performances et les aspects pratiques, avec le hayon et le meilleur volume de chargement. La M3 berline est déjà annoncée avec deux configurations techniques : 480 ch et boîte manuelle 6 rapports ou 510 ch avec boîte auto 8 rapports. Ce seront dans un premier temps des propulsions. Mais BMW va oser proposer par la suite des modèles à transmission intégrale !