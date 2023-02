BMW : une nouvelle plateforme pour le futur de la marque

BMW évolue vers un avenir électrique. Un avenir qui pourrait voir arriver dès 2025 de nouveaux modèles dans sa gamme grâce à une nouvelle plateforme nommée Neue Klasse. Abcmoteur vous explique ce qu’il faut savoir sur cette nouveauté prochaine

Une plateforme modulaire

Avec cette nouvelle plateforme BMW Neue Klasse pour véhicules électriques, la marque prévoit de lancer plusieurs modèles avec des architectures différentes. On peut alors imaginer des voitures avec des moteurs électriques avant traction ou propulsion mais aussi des voitures électriques avec 4 roues motrices avec 2 ou 4 moteurs.

Cette plateforme pourrait permettre à BMW de produire des voitures électriques répondant à des besoins larges allant d’une voiture de tous les jours à une sportive surpuissante car il se dit déjà que la Neue Klasse pourrait supporter une puissance de plus de 1300 chevaux. De là à s’imaginer que BMW M travaille sur cette plateforme pour ces nouvelles sportives il y a qu’un pas. D’autant plus que les berlines électriques sportives en train de franchir un cap. Celui de 1000 chevaux le nouvelle Tesla Model S Plaid de 1020 chevaux ou encore la Lucid Air Sapphire qui développe 1200 chevaux, la concurrence est musclé et ce n’est pas Porsche qui va dire le contraire car le constructeur de Zuffenhausen serait en train de préparer une Taycan de plus de 1000 chevaux, lui aussi. BMW aurait alors avec la plateforme Neue Klasse le moyen de répondre et de jouer un rôle intéressant dans cette course à la puissance.

De nouvelles batteries pour une autonomie maximale

L’autonomie des voitures électriques est le nerf de la guerre, c’est un argument qui fait mouche auprès des clients permettant de séduire. Ainsi BMW travaille sur des nouvelles batteries augmentant la capacité de stockage de 30%. Ces batteries comprises entre 75 kWh et 150 kWH pourraient permettre aux véhicules utilisant la plateforme Neue Klasse d’obtenir une autonomie jusqu’à 1000km. On se demande à quoi peut bien servir une autonomie si conséquente car 600 km d’autonomie permettent déjà pour couvrir les trajets les plus longs.

De plus, des très grandes batteries pourraient faire augmenter le prix des véhicules électriques. Enfin pas chez BMW car si on en croit les informations dont on dispose actuellement, la marque à l’hélice aurait réussi à faire chuter de 50% les coûts de production des batteries. Alors maintenant on pourrait se plaindre du temps nécessaire pour recharger une batterie à la capacité si importante mais BMW semble avoir pensé à tout et cette nouvelle plateforme Neue Klasse devrait adopter une architecture 800 Volts qui serait capable de faire augmenter l’autonome de 48 km en seulement une minute de charge.

Reste cependant l’argument des ressources nécessaires pour la production de ces batteries. Est-ce vraiment raisonnable de proposer des batteries aussi importantes alors qu’il faut des minerais rares et précieux pour les produire ? On pourrait imaginer que faire des progrès sur la vitesse de charge des voitures électriques plutôt que sur la taille des batteries seraient plus écoresponsables que de vider la terre à nouveau, non plus de son pétrole mais de ses minerais.