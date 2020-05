Les Série 5 berline et break (G30 et G31) passent par la case restylage. La face avant est entièrement modifiée. Le reste est retouché plus légèrement.

BMW n’hésite plus à user du bistouri. Début 2019, le restylage de la Série 7 avait été profond, celui de la Série 5 officialisé ce jour se remarque également. La routière allemande a un tout nouveau visage, avec pour commencer une calandre revue. Bonne nouvelle pour ceux qui n’aiment pas les naseaux énormes de la 7 : ici les ouvertures ont gardé une taille raisonnable ! Les haricots se font plus anguleux, avec une cassure en partie haute, ce qui crée ainsi une forme de jonction avec le capot.

Les phares sont redécoupés, se faisant plus fins. Le bouclier est modifié, avec sur les côtés des fentes verticales cerclées de chrome. Les ouvertures ont aussi évolué sur le modèle au look sportif (en bleu ici). A l’arrière, l’habillage et la signature lumineuse des feux changent. Le bouclier de la version classique est inédit, avec des canules anguleuses et un insert noir. Comme toujours lors des restylages, il y a de nouvelles teintes et de nouvelles jantes.

A l’intérieur, les changements se font par les écrans. Au centre, les versions les plus haut de gamme ont un écran agrandi à 12,3 pouces. La Série 5 reçoit aussi une instrumentation 100 % numérique. Quelques évolutions dans les possibilité d’habillage et de décoration sont au menu. Le système multimédia est aussi peaufiné.

Un deuxième hybride rechargeable

Côté aides à la conduite, la Série 5 reçoit la pratique fonction de marche arrière automatique. Vous êtes coincé dans une impasse ? Appuyez sur un bouton, l’auto en ressort seule. Le nouveau Drive Recorder enregistre jusqu’à 40 secondes de séquences vidéo depuis différents points autour du véhicule. L’avertisseur de sortie de voie gagne une fonction retour sur voie, qui agit donc sur la direction. Dans les embouteillages, l’auto peut aussi se serrer seule pour créer un passage pour les véhicules d’urgence.

Du côté des motorisations, l’hybridation légère est désormais généralisée pour les blocs quatre et six cylindres, avec un alterno-démarreur. En essence, on a sur le marché français la 520i de 184 ch… puis l’explosive M550i xDrive de 530 ch. En diesel, il y a les 518d 150 ch, 520d 190 ch et 530d 286 ch. Ces deux dernières proposent en option la transmission intégrale xDrive. La boîte automatique 8 vitesses est généralisée.

L’hybride rechargeable 530e est toujours au programme, avec une puissance revue de 252 à 292 ch. Une deuxième hybride rechargeable sera lancée par la suite, la 545e avec six cylindres essence et bloc électrique qui développent ensemble 394 ch. Cette Série 5 rafraichie sera en vente cet été.