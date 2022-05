BMW Série 3 : passage par la case restylyage

L’actuelle génération G20 de la BMW Série 3 est apparue en 2018, 4 ans après, BMW dévoile son restylage. Découverte des nouveautés de ce millésime 2022.

Extérieur

Cette version LCI (Life Cycle Impulse) fait dans la discrétion. Les optiques avant sont modifiées et ils abandonnent le décroché. La calandre reçoit de nouveaux haricots sans grandir comme les autres modèles BMW. Les pare-chocs avant et arrière ont été retravaillés de même que les jantes de ces G20 (berline) et G21 (break) LCI. Le traitement Shadow Line M est désormais de série pour accentuer le caractère sportif de la série 3.

Nouvel écran

À l’intérieur, l’évolution se remarque plus franchement avec ce nouvel écran incurvé vers le conducteur comprenant derrière le volant l’instrumentation de 12,3 pouces et l’infodivertissement de 14,9 pouces sur la partie centrale. Bien que moderne cette planche de bord ne casse pas la tradition BMW. L’habitacle dispose de moins de boutons au profit des commandes vocales et les aérateurs ont été redessinés.

Toujours un large choix de motorisations

La Série 3 garde toujours son large choix de motorisations puisqu’elle en compte 12 combinaisons possibles entre essence, diesel et hybride ainsi que le choix de la transmission intégrale ou propulsion. Cet éventail permet de choisir le moteur le plus adapté à son usage pour des puissances allant de 122 à 374 chevaux. BMW annonce que sur ces versions LCI, la boîte automatique à 8 rapports devient de série.

Les prix

Cette BMW série 3 LCI arrivera en juillet prochain dans les concessions de la marque à l’hélice accompagnée de son nouveau pack M Sport Pro.