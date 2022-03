BMW rachète Alpina !

Alpina est l’un des préparateurs allemands qui a émergé dans la seconde moitié du XXème siècle en optimisant les performances de véhicules de série. De la même manière que Brabus ou encore AMG, le préparateur qui s’est spécialisé dans les modifications de BMW était indépendant. Cependant, très récemment le préparateur de Munich vient de passer sous le contrôle du constructeur BMW.

Une association permettant un avenir ?

Le préparateur est même devenu une marque indépendante en 1983, ses productions très souvent basées sur les productions de la marque à l’hélice savent se faire discrètes et cossues.

Néanmoins face aux restrictions de plus en plus strictes concernant les normes de CO2, l’avenir d’un petit constructeur indépendant se fait compliquer, le rachat par BMW lui permet d’assurer un futur qui semble plus certain.

Une intégration facilitée

Alpina et BMW, c’était une histoire de longue date, les deux constructeurs collaborent depuis longtemps jusqu’à même y assembler des Alpina sur les chaînes de productions de BMW. De même, l’intégration devrait être facilitée par une forte collaboration au niveau des points de distributions car Alpina est disponible dans de nombreuses concessions BMW.

Quel avenir ?

Le positionnement d’Alpina pourrait être influencé par ce rachat, Alpina a un positionnement grand tourisme qui comprend luxe et performance. Des performances qui peuvent parfois taquiner le préparateur Motorsport officiel de BMW, serait-ce encore possible sous contrôle BMW ?.

La production doit continuer jusqu’en 2025 sur le site de Buchloe, après cette date faut-il voir un basculement d’Alpina ?