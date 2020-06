La M5 se repoudre le nez, avec une nouvelle calandre. Il n’y a en revanche rien de neuf sous le capot, la puissance reste à 625 ch.

Quelques semaines après les Série 5 « classiques », c’est au tour de la M5 de passer par la case restylage. La berline sportive adopte une nouvelle calandre, à l’aspect monobloc et aux contours plus anguleux. Toujours collés aux haricots, les phares sont redessinés et ont un air plus étiré. Le bouclier est inédit. La partie centrale est simplifiée, avec une ouverture hexagonale, tandis que les prises d’air latérales sont agrandies. A l’arrière, on remarque la nouvelle signature lumineuse, qui reste fidèle au style en L. Le bouclier intègre toujours quatre sorties d’échappement et un diffuseur, mais la partie peinte en noir remonte plus haut. Le nuancier intègre cinq nouvelles teintes. Sur la version Competition, la seule vendue en France, plusieurs éléments sont en noir : calandre, inserts des prises d’air, canules d’échappement…

A l’intérieur, le changement visible concerne l’écran central, plus grand avec 12,3 pouces. Sur la console centrale, deux nouveaux boutons font leur apparition : Road et Sport. En mode Road, les aides à la conduite sont intégralement activées. En Sport, les assistances réglées selon les goûts du conducteur sont limitées à l’affichage d’avertissements. En Sport, l’instrumentation numérique et l’affichage tête haute ont un habillage spécifique M. Un autre bouton SETUP permet d’aller directement au menu de configuration de l’auto : moteur, direction, transmission intégrale, amortisseurs… Deux boutons M1 et M2 sur le volant donnent un accès à deux configurations choisies par le pilote.

Sous le capot, pas de changement. La M5 Competition a un V8 de 625 ch. Le couple maxi est de 750 Nm. Le 0 à 100 km/h peut être fait en 3,3 secondes ! Il faut 10,8 secondes pour atteindre 200 km/h. La vitesse est limitée à 250 km/h… mais la bride peut être relevée à 305 km/h en option. La M5 est équipée d’une transmission intégrale, qui en configuration de base privilégie la propulsion. Mais un mode permet de tout envoyer à l’arrière. Un mode Track spécialement pensé pour le circuit désactive toutes les fonctions de confort et d’assistance à la conduite.

Cette nouvelle M5 est déjà disponible à la commande, au prix de 138.850 €.